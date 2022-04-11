勿樂極生悲！下城門水塘成打卡熱點 中年漢失足墮坡傷頭

下城門水塘乾涸龜裂，近日成打卡熱點，但一連兩日發生意外！一名中年男子偕親友行山，昨由荃灣城門水塘出發，中午12時41分走至下城門水塘，疑走捷徑時意外跌倒，直墮至約5米下的山坡，血流披面，同行親友大驚報警，救護員到場將事主送院治理。

根據水務署網站資料，各區水塘本月初存水量介乎2.23%至93.39%，當中下城門水塘最少僅2.23%，水塘「缺水」底部泥土外露，更出現一格格龜裂狀呈特別構圖，有人在社交平台分享後，近日吸引更多人到場打卡。不過，市民要走落塘底根本無路可行，須走過陡峭山坡，而斜坡上布滿碎石、鬆土，部分人上落要手腳並用(圖2)，現場不時有人跣腳失平衡，險象環生。一名姓關(54歲)男子前日偕友到下城門水塘行山，早上11時42分失足墮下30米深山坡，重傷昏迷，送院不治。但該宗致命意外似未有減低遊人興致，昨日「塘底」一帶仍人頭湧湧。

建議水務署引水解決「乾塘」

水諮會前主席何建宗表示，本港水塘乾旱不罕見，隨著雨季的變化，每5至6年就會出現。他慎重提醒，市民走到水塘中央拍照相當危險，除突如其來的洪水，若突然落起大雨，或會被浮泥困住，甚至被淹沒。但他認為增設圍欄防止市民進入水塘不可行，建議署方除做公眾教育，最直接的方法是放水入水塘，讓這個「打卡點」失去吸引力，令市民不再犯險；並指水務署可從上游、附近集水區，或透過濾水廠聯網從附近的水塘引水或調水，或引入東江水暫存，解決「乾塘」。水務署日前已指，市民絕不應進入水塘嬉水或游泳，署方已在適當位置設置警告牌，並定期巡查，必要時執法。根據《水務設施條例》，任何人或讓其動物進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗；或任何人拋擲或擺放任何物件於其中，均可被檢控。最高可處罰款5萬元和監禁2年。過往曾有郊遊人士在大嶼山二澳水澇漕集水區嬉水而遭檢控，最終各被判罰款500元。亦曾有郊遊人士在元朗上清潭灌溉水塘放生動物而遭檢控，最終被判罰款1,500元。