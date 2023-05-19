包致金姪女扔菲傭物品落街損毀車輛　裁定表證成立7月裁決

終審法院非常任法官包致金姪女Amina Mariam Bokhary，涉於去年12月在跑馬地肇輝臺嘉苑寓所，把家傭的物品及花盆等物扔落街，擲毀街上兩架私家車，被控兩項刑事損壞罪。Amina否認2項刑事毀壞及1項盜竊罪，案件今(20日)在東區裁判法院續審。裁判官王證瑜裁定案件表證成立，Amina選擇不出庭作供、亦不傳召任何證人。案件押後7月6日作裁決。

裁定表證成立7月裁決

46歲女被告Amina Mariam Bokhary，否認於去年12月13日，在跑馬地肇輝臺嘉苑刑事毁壞一輛屬於林志堅的私家車前擋風玻璃；及於同日同地在住所中，偷竊屬於菲傭Castillon Pacita Bandiala的衣物、一本相冊、兩個錢包、一個塑膠盒、一隻手錶、一部Nokia手機和一串鎖匙；另於同年12月14日刑事毀壞一輛屬於陳嘉敏的私家車前擋風玻璃。

兼職保安員蘇國樑(音譯)作供時稱，去年12月13日凌晨4時，他巡邏停車場時發現大量雜物布滿地上，有部分則落左車頂，惟不記得具體車位，只記得印象中該些雜物包括衣服。及至翌日早上6時，他在控制室當值時再聽到聲響，於是前往停車場查看，發現地上有、家品碎片和膠袋等雜物，故通知同事報警。

辯方盤問兩車主

控方今亦將涉事車主林志堅和陳嘉敏的供詞呈堂。辯方盤問林志堅時，展示文件指樓宇天花、地面和水管等有損壞，外牆亦有磚剝落等。林回應指，在停車場沒有見過，但同意文件所述情況有出現在肇輝臺嘉苑各座，不過其表示沒有見到石屎掉在車上。而陳在辯方盤問下，則同意大廈維修工程不佳，有建築部分掉落，但指當時沒有留意到車上有石屎。