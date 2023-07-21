包致金姪女掟花盆落街毀私家車　判囚2月緩刑年半

終審法院非常任法官包致金姪女Amina Mariam Bokhary，涉於去年12月在跑馬地寓所，將菲傭物品及花盆掟落街，擲毀街上兩架私家車，她否認兩項刑事損壞罪及一項盜竊罪，早前經審訊後，裁定她就掟花盆一項刑毀罪成。裁判官今日(21日)判處她監禁2個月，緩刑18個月。

求情稱 不幸與包致金同姓令傳媒關注

控罪指，46歲被告Amina Mariam Bokhary，於2022年12月13日及14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑B座，無合法辯解而損壞2部私家車的擋風玻璃；以及在12月13日於上址一單位內偷竊菲傭Castillon Pacita Bundiola的財產，即衣物、1本相冊、2個錢包、1個塑膠盆、1隻手錶、1部諾基亞手機和1串鎖匙。她因而面對兩項刑事損壞罪及一項盜竊罪，法官早前裁定一項刑事損壞罪罪成，其餘控罪不成立。

被告早前求情指她不幸與法官包致金叔叔同姓，令案件受傳媒關注，又稱被捕後已曾被還押小欖，希望能判罰款。裁判官裁決就指，所有控方證人均誠實可靠，但認為控方未能提供足夠證據證明是被告將家傭的物品拋出單位及擲中大廈外的私家車，因此有關的盜竊及刑事損毀罪均罪名不成立；至於將花盆掟落街擲毀私家車，裁判官認為控罪合理，故裁定被告罪成。