化學博士K Kwong鄺士山認港鐵站偷拍裙底　下月判刑准原有條件保釋

化學博士、前化學補習教師鄺士山(K Kwong)涉嫌在港鐵大圍站一個扶手電梯偷拍裙底，被事主揭發。他今日在沙田裁判法院承認一項偷拍罪，署理主任裁判官鄭紀航先為鄺索取社會服務令及感化報告，將案件押後至下月1日判刑，期間鄺准以原有條件保釋。

搭扶手電梯時站在事主右後方

報稱退休人士的66歲鄺士山，被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，控罪指他2024年2月14日在港鐵大圍站17號扶手電梯拍攝X的私密部位。案情指，鄺與事主當日中午在大圍站乘搭上行扶手電梯到3號月台，當時鄺站在事主右後方，並曾手持手提電話鏡頭向著事主裙底，其後被事主揭發及追問是否正在拍攝。鄺隨後變得緊張並打算離開，及後遭其他人截停。