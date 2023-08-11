北上消費丨深圳購物季啟動 AlipayHK用戶享55港元禮遇

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩指，AlipayHK首次聯乘內地地方政府、商戶一同為AlipayHK提供優惠，令港人外遊用自己熟悉的電子支付消費之餘亦有專屬優惠。

港人北上深圳食買玩已成常態，適逢「2023深圳購物季」開幕，AlipayHK首次聯乘深圳市人民政府、深圳市商務局及深圳熱門商圈與商戶，為赴深港人推出大量消費優惠，AlipayHK用戶前往深圳消費更可獲高達55港元折扣優惠，讓大眾在深圳吃喝玩樂消費開心又划算。

即日起至8月13日，AlipayHK用戶可前往深圳萬象前海「深圳購物季」市集AlipayHK攤位，掃描相應宣傳二維碼；或在AlipayHK app內的「跨境專區」，即可領取分別價值50港元及5港元深圳購物季優惠券，數量有限，先到先得。

AlipayHK的數據顯示，今年第二季港人使用AlipayHK在內地交易筆數較首季飆升逾3倍，有見及此，AlipayHK參與深圳購物季為赴深圳消費的港人送禮遇。現時在深圳見到「支付寶」或「Alipay+」標識都能使用AlipayHK付款，大型商場、網紅小店、茶飲店、深圳地鐵及深圳巴士等都用到，配合深圳購物季獎賞禮遇，玩得更盡興。

是次深圳購物季活動由8月持續至10月，涵蓋深圳各大商圈、商場、百貨公司、超級市場等，當中包括港人常去打卡的羅湖金光華、皇庭廣場、福田深業上城、卓悅中心、萬象食家、COCO Park等，全城推出系列大型促消費活動。