北上消費｜內地眼鏡平價搶客　智能眼鏡廠商稱港需靠創新取勝

北上消費成風，不少港人到內地配眼鏡。有智能眼鏡廠商直指，深圳眼鏡售價便宜，故香港眼鏡業需在創新和服務上取勝，並以智能眼鏡生產為例，香港工程師較內地工程師較能接觸到世界科技，較能創新，並指智能眼鏡是未來趨勢，售價亦與普通眼鏡相若，料隨功能提升，可以進一步普及。 港工程師更掌握海外科技 香港國際眼鏡展將於11月6日至8日在灣仔會展舉行，共有逾700家展商參展。北上消費潮普及，深圳配眼鏡售價可低至約百元，搶走香港眼鏡店不少生意，統計處早前公佈今年8月份的眼鏡店零售額更按年大跌17%。參展商Solos Technology 總經理張惠權認為，深圳眼鏡價格廉宜，若香港產品與之沒有差異，顧客自然會流向內地，故眼鏡業需在創新和服務上取勝。他以其推出智能眼鏡為例，香港工程師較內地工程師更能掌握海外科技發展，接觸較多不同的人工智能和相關模型，而且工作環境亦較理想，故應可製作較創新的產品。

料智能眼鏡手錶可取代智能電話 談到智能眼鏡前景，張惠權引述Meta行政總裁朱克伯格指，智能眼鏡是未來趨勢，適逢人工智能技術約2年前興起，公司生產的AirGo Vision 智能眼鏡除備有接聽電話、閱讀訊息和聽歌等功能外，配備ChatGPT-4o功能的智能眼鏡亦可化身智能助手，在旅行或與外國人進行會議時，作實時翻譯，平時亦可解答用戶各種查詢，比掏出電話更為方便，而眼鏡更可配備鏡頭。而智能眼鏡售價僅1,500至2,000元，重量與售價均接近一般眼鏡，他相信，未來智能眼鏡與智能手錶的組合，可取代智能電話，而隨智能眼鏡功能提升，將可進一步普及。

防壓記憶眼鏡適合兒童運動人士 Icare Group總經理吳穗芬介紹參展的Reform記憶眼鏡涉及97項專利，記憶眼鏡即使屈曲摺叠，或被不小心壓住，均可快速回復原型，適合容易弄壞眼鏡的兒童和愛好運動人士，眼鏡壽命可較普通眼鏡長1至2倍，而定價為100至200美元起，眼鏡早前在巴黎展出，深受歡迎，她期望今次展覽可吸引亞太客戶。 前衛熊貓眼鏡受名人追捧 BIG HORN創辧人及創意總監程永成推出的眼鏡走時尚前衛路線，其設計的眼鏡在歐洲和本港深受名人追捧，作品亦屢獲殊榮。今年香港出現熊貓熱，程永成說在特首李家超到訪四川參觀熊貓基地時，獲得靈感，用熊貓眼為概念設計出一系列的「熊貓眼鏡」，並採用環保物料生產，去年亦設計了一系列以黑膠唱片為概念的太陽眼鏡，參觀唱片形狀，中心挖空，亦有唱碟機的「指針」作裝飾。系列作品只會限量生產3款各5套，他亦有推出較大眾化的眼鏡系列。