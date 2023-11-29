北上消費｜李家超：港人北上是正常　仍有逾700萬人在港應吸引消費

港人北上消費趨勢持續，行政長官李家超在電台節目指出，香港與內地融合做得好，當然有很多人到內地，證明多年來的工作成功，不再是兩制排斥一國。他認為周末有很多港人到內地消費和度假，這種轉變屬正常，形容變幻才是永恆，要面對及處理，不應覺得每個周末有20多萬人到內地便是輸出消費，而是仍有700多萬市民在香港，要思考如何吸引本地消費。

李家超又說，香港的好或不好，政府責無旁貸，但市民的參與是讓這個共同家園變好或變壞的關鍵元素。例如由政府帶頭去做「香港夜繽紛」等活動，但真正有能力辦好一定是民間力量，所以不應該再着眼於多少人北上，如何「搞活」市場是大家的共同責任。