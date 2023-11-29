北上消費｜李家超：港人北上是正常　仍有逾700萬人在港應吸引消費

港人北上消費趨勢持續，行政長官李家超在電台節目指出，香港與內地融合做得好，當然有很多人到內地，證明多年來的工作成功，不再是兩制排斥一國。他認為周末有很多港人到內地消費和度假，這種轉變屬正常，形容變幻才是永恆，要面對及處理，不應覺得每個周末有20多萬人到內地便是輸出消費，而是仍有700多萬市民在香港，要思考如何吸引本地消費。
李家超又說，香港的好或不好，政府責無旁貸，但市民的參與是讓這個共同家園變好或變壞的關鍵元素。例如由政府帶頭去做「香港夜繽紛」等活動，但真正有能力辦好一定是民間力量，所以不應該再着眼於多少人北上，如何「搞活」市場是大家的共同責任。
另外，李家超說政府鼓勵生育，是希望未來的香港社會有家園的感覺。他又說想起自己成長時住在屋邨，同層的鄰居互相認識，鄰里守望相助，他希望地區治理也可以推動這一點。
搶人才如乒乓球賽
政府正積極「搶人才、搶企業」，李家超形容工作是刻不容緩，因為全世界都在爭奪人才，若不認真、不積極、不主動，不覺得有危機感便會輸。李家超又以乒乓球賽為例，認為若人才不加入我隊，將來便在敵方隊伍出現，因此必須強化自己，例如施政報告提出將香港發展成為國際高等教育樞紐等。
凝聚在達到目標便不會出現內耗
上任逾1年，李家超表示最大挑戰是如何發揮好領導作用，除了是政府領導全香港，亦要讓全香港覺得領導方向正確。他強調「以結果為目標」，若然將所有力量凝聚在達到目標上，便不會出現噪音及內耗。