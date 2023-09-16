北上消費｜深圳21項措施吸港人消費　包括鼓勵向港澳遊客發放消費券

兩地恢復通關後，持續出現港人北上消費的熱潮。對此深圳市發改委再出招吸引港人北上消費，並公布《深圳市關於促進消費的若干措施》，當中提出21項措施，分為優化消費環境及便利港人消費等5大項目。在便利港人北上消費方面，包括鼓勵各區向港澳遊客發放消費券，以及籌辦「深圳美食節」、「深圳咖啡節」、「深港跨境美食節」等活動。

提供繁體英文旅遊等諮詢手冊

在便利港人消費方面，深圳發改委提出推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略，在口岸、景區、地鐵等場所，提供繁體和英文的旅遊、消費文娛等諮詢手冊，推動港澳遊客在深圳消費，由餐飲娛樂擴展至醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術、修車保養等多方面；同時，鼓勵各區整合優化轄區優質旅遊資源，面向港澳遊客發放旅遊消費券。

打造10個以上港人旅遊消費服務示範區

在交通接駁方面，21條措施提到要開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁線路等，增加口岸網約車上車地點指引標志，在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範區。措施又鼓勵向持回鄉證的港澳居民，推出註冊、預約、查驗及積分等服務，提供便利港澳遊客閱讀的菜單頁面及操作指南。

另外，措施又要求完善跨境支付環境，支持港澳居民在深圳辦理取現業務和開辦內地銀聯卡，提升數字人民幣賬戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通水平，擴大微信和支付寶香港錢包、港澳版雲閃付錢包等跨境電子錢包在深圳使用範圍，以及深港、深澳異地家庭和親友的數字人民幣紅包跨境消費活動等等。