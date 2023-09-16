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2023-09-16 17:57:48

北上消費｜深圳21項措施吸港人消費　包括鼓勵向港澳遊客發放消費券

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深圳21項措施促消費，鼓勵向港澳遊客發放旅遊消費券。(資料圖片)

深圳21項措施促消費，鼓勵向港澳遊客發放旅遊消費券。(資料圖片)

兩地恢復通關後，持續出現港人北上消費的熱潮對此深圳市發改委再出招吸引港人北消費，並公布《深圳市關於促進消費的若干措施》，當中提出21項措施，分為優化消費環境及便利港人消費等5大項目。在便利港人北上消費方面，包括鼓勵各區向港澳遊客發放消費券，以及籌辦「深圳美食節」、「深圳咖啡節」、「深港跨境美食節」等活

提供繁體英文旅遊等諮詢手冊

在便利港人消費方面，深圳發改委提出推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略，在口岸、景區、地鐵等場所，提供繁體和英文的旅遊、消費文娛等諮詢手冊，推動港澳遊客在深圳消費，由餐飲娛樂擴展至醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術、修車保養等多方面；同時，鼓勵各區整合優化轄區優質旅遊資源，面向港澳遊客發放旅遊消費券。

打造10個以上港人旅遊消費服務示範區

在交通接駁方面，21條措施提到要開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁線路等，增加口岸網約車上車地點指引標志，在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範區。措施又鼓勵向持回鄉證的港澳居民，推出註冊、預約、查驗及積分等服務，提供便利港澳遊客閱讀的菜單頁面及操作指南。

另外，措施又要求完善跨境支付環境，支持港澳居民在深圳辦理取現業務和開辦內地銀聯卡，提升數字人民幣賬戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通水平，擴大微信和支付寶香港錢包、港澳版雲閃付錢包等跨境電子錢包在深圳使用範圍，以及深港、深澳異地家庭和親友的數字人民幣紅包跨境消費活動等等。

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