北上消費｜港人擠爆深圳商場 1個月花40億 都買些甚麼？

港人擠爆深圳商場 1個月花40億 都買些甚麼？

北上消費｜每日平均15萬人次港人北上 根據入境處最新統計數字，今年7月份，有超過468萬人次香港居民北上，比上一個月增加了21萬人次。也就是說，7月平均每日就有大約15萬人次北上，如果以東鐵綫9卡列車載客量2,845人來計，就相當於每日北上的港人，可以坐滿52列9卡車。在7月1日香港回歸紀念日這個星期六，甚至有28.3萬人次港人北上；相比之下，同一天來港的內地旅客則只有11萬人次，還不夠北上的一半多。 以最近一個星期六8月5日為例，當天有約25萬人次港人（不包括經機場、港珠澳大橋及所有碼頭離港），經陸路口岸北上深圳等地。 這麼多香港居民北上，食買玩會花費多少呢？根據香港政府統計處最近一份（2015年11月公布）有關港人北上的消費開支統計，2014年港人前往廣東省的平均開支（不計交通服務費用）為680元，北上到內地的平均開支，則是每人為860元。若按照7月份超過468萬人次北上來計算，今年7月份港人北上消費的金額，就有40億元。當然，這樣雖然未計及通脹因素，不過還是可以拿來參考。港版支付寶AlipayHK的數據亦顯示，在第2季度，香港人到內地消費金額和筆數，比上1個季度急升超3倍，出行、消費數據在半年內，呈現階梯式上漲。

北上消費｜港人「佔領」深圳哪些地方？ 大量港人湧入深圳消費，引發不少深圳網民在社交平台上感歎「周末深圳已经被香港人佔領」。那麼，如此大量的香港人，都「佔領」了深圳甚麼地方？由於連接東鐵線，經福田口岸、羅湖口岸入深圳是不少港人的選擇，而過關後，距離這兩個口岸僅一、兩站地鐵的福田會展中心周邊，以及羅湖國貿、東門周邊，商場眾多，餐飲選擇豐富，則很自然吸引了大部分港人。 另外，南山區的萬象天地、海岸城，以及寶安區的壹方城購物中心，也是一些港人會選擇的商場。距離福田口岸只有5個地鐵站距離的深業上城，隨着港人到來，人氣也逐漸變旺，商場方面表示，今年以來，深業上城的香港消費者客流量上漲了40%。近來，深圳各大商場也推出「港人限定」優惠，例如，福田卓悅中心、福田領展中心城等，都推出了憑回鄉證領取「消費券」「餐飲券」等優惠。