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2024-02-02 04:30:51
日報

北上辦年貨勿誤帶瀕危物種回港 海關上月截97宗 六成涉入口蘭花

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天氣

受潮濕的海洋氣流影響，本港能見到頗低。(林俊源攝)

瀕危物種

海關及漁護署呼籲市民勿帶蘭花等受管制物品回港。

不少市民會到內地辦年貨或度歲，入境處預計新春期間有750萬人次經各口岸出入境。海關及漁護署提醒，市民切勿帶蘭花等受管制物品出入境，上月截獲97宗涉及瀕危物種的案件，逾六成個案涉蘭花，估計是市民購買年花應節。另外，天文台預料季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，年廿九(8日)起氣溫逐漸下降，年卅晚及年初一最低僅攝氏11度。

昨日市區氣溫高達23.9度，多區均逾20度，新界部分地區更達27、28度。天文台指，一道低壓槽在下周初為華南帶來不穩定天氣，而一股東北季候風會帶來稍涼的天氣。預料季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，農曆年前有幾陣雨，氣溫顯著下降，年廿九由17度逐步降至13度，年卅介乎11至14度，大年初一介乎11至16度。

新春期間，部分市民回鄉度歲或到大灣區旅遊，當局預計有750萬人次經各口岸出入境，約八成人經陸路口岸，料羅湖口岸最多人使用，另外估計有14萬架次私家車在年三十至年初四進出香港。為配合羅湖及深圳灣口岸延長開放時間，多個部門組成的跨部門聯合指揮中心，亦會於農曆新年期間運作，監控各陸路邊境管制站的情況，有需要時作出即時及靈活的調配及應變。

近年有不少人北上購物，海關跨境橋岸科總指揮官朱沛傑指，相信很多市民在春節前，或到內地的花市和花展買年花，提醒花市常見的蘭花，包括蝴蝶蘭、蕙蘭均受保護瀕危動植物物種條例監管，進出口須領有進出入許可證。部分乾貨海味或者新年禮品，例如花旗參、石斛、天麻、海馬，市面上大部分用作魚翅的品種都是列為瀕危物種，是受相關法例監管，籲市民免因帶受管制物種回港而招致檢控。於今年1月，海關共截獲97宗涉及瀕危物種的案件，其中61宗屬蘭花，已移交漁護署跟進。

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漁護署瀕危物種保護主任劉苑容指，由於要分辨動植物產品是否源自瀕危物種可能並不容易，署方去年檢獲瀕危物種的個案超過4百宗，建議市民切勿購買未能確認是否受管制的產品。

蛋類入境須有許可證   食米回港自用上限15公斤

海關亦提醒市民，切勿攜帶煙花、爆竹等危險品入境。根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入野味、肉類、家禽或蛋類，亦必須持有由食物環境衛生署發出的許可證。食米是唯一一種儲備商品，市民的個人行李內進口食米作個人食用或禮品用途，亦不能超過15公斤米，否則要先申請許可證。

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