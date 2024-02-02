北上辦年貨勿誤帶瀕危物種回港 海關上月截97宗 六成涉入口蘭花

不少市民會到內地辦年貨或度歲，入境處預計新春期間有750萬人次經各口岸出入境。海關及漁護署提醒，市民切勿帶蘭花等受管制物品出入境，上月截獲97宗涉及瀕危物種的案件，逾六成個案涉蘭花，估計是市民購買年花應節。另外，天文台預料季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，年廿九(8日)起氣溫逐漸下降，年卅晚及年初一最低僅攝氏11度。 昨日市區氣溫高達23.9度，多區均逾20度，新界部分地區更達27、28度。天文台指，一道低壓槽在下周初為華南帶來不穩定天氣，而一股東北季候風會帶來稍涼的天氣。預料季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，農曆年前有幾陣雨，氣溫顯著下降，年廿九由17度逐步降至13度，年卅介乎11至14度，大年初一介乎11至16度。

新春期間，部分市民回鄉度歲或到大灣區旅遊，當局預計有750萬人次經各口岸出入境，約八成人經陸路口岸，料羅湖口岸最多人使用，另外估計有14萬架次私家車在年三十至年初四進出香港。為配合羅湖及深圳灣口岸延長開放時間，多個部門組成的跨部門聯合指揮中心，亦會於農曆新年期間運作，監控各陸路邊境管制站的情況，有需要時作出即時及靈活的調配及應變。 近年有不少人北上購物，海關跨境橋岸科總指揮官朱沛傑指，相信很多市民在春節前，或到內地的花市和花展買年花，提醒花市常見的蘭花，包括蝴蝶蘭、蕙蘭均受保護瀕危動植物物種條例監管，進出口須領有進出入許可證。部分乾貨海味或者新年禮品，例如花旗參、石斛、天麻、海馬，市面上大部分用作魚翅的品種都是列為瀕危物種，是受相關法例監管，籲市民免因帶受管制物種回港而招致檢控。於今年1月，海關共截獲97宗涉及瀕危物種的案件，其中61宗屬蘭花，已移交漁護署跟進。