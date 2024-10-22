北上養老 分擔醫療費 每年上限門診1萬住院3萬 試行每月5千資助綜援長者住粵院舍

近年不少港人基於生活成本及居住環境等因素，計劃到內地養老。新一份施政報告提出數項北上養老措施，包括增加「廣東院舍照顧服務計劃」的院舍數目，以及分擔有關長者的部分醫療費用，門診和住院分別最多資助1萬元和3萬元人民幣。當局同時推出試驗計劃，以每月5,000元資助綜援長者入住指定廣東院舍，形容是為他們提供多一個選擇，強調不涉政府額外支出。



施政報告提到將改善廣東院舍計劃，下月起參加的院舍會由4間增至11間，分布在廣州、佛山、深圳、中山和肇慶，同時會分擔參加計劃長者在當地的部分醫療費用。當局昨再就政策作詳細解說，勞工及福利局長孫玉菡表示，香港長者在深圳以外的大灣區城市只要居住滿半年，即可獲得居住證並合資格購買醫保，港府計劃為他們購買內地醫保，以及分擔醫保下的共付額，每人上限為每年門診費用1萬元人民幣和住院費用3萬元人民幣。

他舉例稱，一名患有高血壓、糖尿病、肺部健康欠佳的長者，在內地用醫保求診，1萬元門診費用足夠他每個月求醫一次連全年藥費，而3萬住院費則可涵蓋一名中風和跌斷骨的長者住院二十多日。 資助入住11間指定院舍 政府明年起亦會推出為期3年的試驗計劃，資助選擇到廣東省養老的綜援長者，入住廣東院舍計劃下的11間指定院舍，他們屆時每月會獲發5,000元資助。勞福局常任秘書長劉焱表示，現時在港入住非資助安老院舍的長者，每月資助額逾9,000元，而入住廣東院舍就只會有綜援的4,400元，不足以繳付當地院舍費用，故政府把當中的5,000元差價轉為津貼，支援他們入住廣東院舍。孫玉菡指，本港目前有約5,600名申領綜援並有一定自理能力的長者，正入住私營院舍或不適切居所，因此希望在沒有增加實質開支下，為他們提供多一個選擇。

安老院業界：北上養老長者喜訊 本身有經營參與廣東院舍計劃安老院的粵港澳大灣區康養產業促進會會長陳志育表示，長者目前入住計劃下不同城市的安老院舍，在申請內地醫保後仍未能完全覆蓋醫療開支，部分可能仍要自付兩至三成。他認為，長居內地的長者無可避免要考慮醫療開支問題，所以政府今次增加醫療補貼，可令有需要長者在這方面無所顧慮，形容是北上養老長者的喜訊。 陳志育又說，有意參加廣東院舍計劃的香港長者，需要經社署統一評估，確保健康符合資助宿位入住條件才可申請，相信政府推出3年的資助綜援長者入住廣東省安老院計劃後，能吸引更多健康評估不太弱的基層長者參與。

擬與醫局合作建照顧者資料庫 另外，政府研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，識別高風險個案及早介入支援。孫玉菡稱，透過大數據可提前識別出有危機的家庭，又說這些家庭很多時候都會使用醫療服務，計劃先與醫管局合作。他舉例稱，即使社會福利署有一個雙老家庭申請福利的數據，也無法令政府得知其中一方因事入院，如果連結到多個數據庫，有助當局透過醫療紀錄察覺，從而可提前介入或探訪。他相信安排有助用好資源，幫到更多照顧者家庭，並提到使用數據時要確保符合私隱條例，期望盡快踏出第一步。