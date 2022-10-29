北京同仁堂第七屆「同仁關愛防中風」 世界中風關注日 全民免費搭電車日

10月29日是世界中風關注日，北京同仁堂首次舉辦「同仁關愛防中風」電車日活動，亦是全港首個以「關注中風」為主題的全民免費搭電車日。今日上午於屈地街電車總廠舉行啟動禮，全民免費搭電車日隨即開始，呼籲市民齊參與關注中風。

北京同仁堂已連續七年為香港市民遠離中風威脅做出了付出和努力。香港立法會議員梁熙先生說：「很多人認為中風多與長者有關，但年輕人也需注意不能存在僥倖心理。感謝北京同仁堂支持這個活動，不只是讓市民免費坐電車，而且已經連續七年支持世界中風關注日的活動，讓市民關注中風的危害。」

香港中國企業協會副總裁曾燊典表示：「我們看到同仁堂作為中資企業，始終立足服務香港，關懷香港市民健康，多年同仁關愛防中風活動成效顯著，香港社會民眾對預防中風的觀念，知識顯著增強 。」京泰實業（集團）有限公司董事長張玉莊亦分享「同仁堂是從北京走出來的企業，也是不斷突破自我，推陳出新的企業。走到香港，同仁堂打破了製藥不出京的傳統，來到這座城市、這片土地，紮下根來，服務國計民生。」

堅持 守護生命和健康 期盼市民遠離中風威脅

擁有353年歷史同仁堂品牌的北京同仁堂表示，舉辦本次活動是秉持長達300多年，守護人類生命和健康的堅持，期盼每位市民遠離中風威脅，共同構築起防護中風的堅強護盾。北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼首席執行官陳飛說：「從2016年到現在，整整七年間，同仁關愛防中風系列活動從未間斷。今年，我們首次以免費乘電車的方式來啟動系列活動，一方面，是為了表達對大家、對這座我們服務了近30年的城市的熱愛和尊敬，另一方面，也是為了真正踐行社會民生責任，回饋一直支持、信任同仁堂的廣大市民！」