北京大學初登榜首 本港院校2023年亞洲大學排名全跌

國際高等教育資訊機構QS(Quacquarelli Symonds)公布2023年亞洲大學排名，本港7間資助院校加上2間上榜自資院校排名全數下跌，其中港大再度三甲不入，回落至第四位，嶺大排名繼去年續下滑跌21位至152。QS指出，本港大學在11個指標評分中，有3個錄下跌，當中僱主聲譽「全軍覆沒」，而在國際研究網絡中，除港大和中大得分上升，其他院校均錄下跌，或受疫情影響有關。而北京大學則擊敗之前4連霸新加坡國立大學，首登榜首，而頭六位中，內地佔了四席。
新排名出爐，科大跌5位至14位，跌出十大，中大也微跌1位至12位。自資院校中，樹仁大學由301至350位跌至351至400位組別，去年新上榜的恒生大學亦由501至550位組別跌至551至600位組別。
所有上榜大學在「僱主聲譽」指標評分下跌，QS指評分參考近5年的回應數據，近年比重更高，因此疫情或會影響評分。另一個會受疫情影響的指標是「國際研究網絡」，反映院校跨境研究合作水平，大部分院校均錄下跌。第三個錄跌幅的指標是「師生比例」，QS指今年上榜院校大增，由687家大增至760家，當中中亞(Central Asia)有多間院校上榜，影響本港院校得分。雖然院校排名下跌，QS指香港仍擁有亞洲最強交流生計劃，反映本港仍是具吸引力的留學目的地，認為應繼續作為培育人才基地和強化畢業生前景，延續吸引力。
整體排名上，北京大學初登亞洲榜首，打破新加坡國立大學4年壟斷，清華大學則由第5位重返三甲、排第三。北大在研究影響力、產出和師生比例等改善，其他指標大致平穩，新加坡國立大學則在一些指標錄下跌，因而被取代。清華則因國際化提升而重返三甲之位。
QS排名參考11個評分指標，包括學術聲譽、僱主聲譽、師生比例、國際研究網絡、論文引述、教師論文等。