北京大學初登榜首 本港院校2023年亞洲大學排名全跌

國際高等教育資訊機構QS(Quacquarelli Symonds)公布2023年亞洲大學排名，本港7間資助院校加上2間上榜自資院校排名全數下跌，其中港大再度三甲不入，回落至第四位，嶺大排名繼去年續下滑跌21位至152。QS指出，本港大學在11個指標評分中，有3個錄下跌，當中僱主聲譽「全軍覆沒」，而在國際研究網絡中，除港大和中大得分上升，其他院校均錄下跌，或受疫情影響有關。而北京大學則擊敗之前4連霸新加坡國立大學，首登榜首，而頭六位中，內地佔了四席。

新排名出爐，科大跌5位至14位，跌出十大，中大也微跌1位至12位。自資院校中，樹仁大學由301至350位跌至351至400位組別，去年新上榜的恒生大學亦由501至550位組別跌至551至600位組別。