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2024-02-22 16:06:54

北京AI無人駕駛技術公司馭勢科技　在港設國際總部

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圖示運送機場員工到不同地點的馭勢科技無人駕駛穿梭巴士。(政府新聞處圖)

圖示運送機場員工到不同地點的馭勢科技無人駕駛穿梭巴士。(政府新聞處圖)

政府近來積極吸引企業落戶香港。投資推廣署今(22日)宣布，該署協助的人工智能無人駕駛技術公司馭勢科技(北京)有限公司決定在香港設立國際總部，利用香港作跳板將業務拓展至世界各地，並有意在香港設立研發中心，專注為海外發展提供技術支援

投資推廣署署長劉凱旋(右)與馭勢科技聯合創始人、董事長兼首席執行官吳甘沙合照。(政府新聞處圖) 圖示馭勢科技無人駕駛巡邏車監控未經授權人員活動或機場跑道禁區的任何異常情況。(政府新聞處圖) 圖示馭勢科技無人駕駛巡邏車監控未經授權人員活動或機場跑道禁區的任何異常情況。(政府新聞處圖) 圖示馭勢科技無人駕駛電動車從機場客運大樓運送行李至海天中轉大樓。(政府新聞處圖) 圖示馭勢科技香港業務總監張福修(右二)在香港國際機場向外國使節展示無人駕駛技術。(政府新聞處圖)

投資推廣署：證明香港是先進科企理想平台

投資推廣署署長劉凱旋表示，非常高興看見馭勢科技不斷擴展香港業務，證明對於先進的科技巨企，香港是一個理想平台，讓他們建立堅實的基礎發展至世界各地，亦方便他們集資，確保業務優勢得以持續。

馭勢科技在北京起家，是內地無人駕駛技術龍頭企業之一，在內地設有兩間研發中心，辦事處遍布全國各地。該公司在2018年首度落戶香港，於2019年與香港國際機場進行首個海外無人駕駛車輛計劃，擊退來自德國、日本及其他中國內地對手而贏得項目。目前該公司在香港國際機場提供的無人駕駛車輛數量已逾50輛，包括電動行李車、無人駕駛巡邏車及穿梭巴士，實際無人駕駛營運里程已超過70萬公里，為機場節省大量人力及成本，在惡劣戶外環境下仍能有效工作。

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創始人：港具策略地理位置

馭勢科技聯合創始人、董事長兼首席執行官吳甘沙指，香港具有策略地理位置，強大的國際商業網絡，聯通世界各地，提供一個理想的據點將業務拓展至世界各地，順理成章選址香港作國際總部，又說香港在科研方面具策略地位，與集團秉承的「北京基因，香港血統，中國標準，世界產品」理念不謀而合。

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