北京AI無人駕駛技術公司馭勢科技　在港設國際總部

政府近來積極吸引企業落戶香港。投資推廣署今(22日)宣布，該署協助的人工智能無人駕駛技術公司、馭勢科技(北京)有限公司決定在香港設立國際總部，利用香港作跳板將業務拓展至世界各地，並有意在香港設立研發中心，專注為海外發展提供技術支援。

投資推廣署：證明香港是先進科企理想平台 投資推廣署署長劉凱旋表示，非常高興看見馭勢科技不斷擴展香港業務，證明對於先進的科技巨企，香港是一個理想平台，讓他們建立堅實的基礎發展至世界各地，亦方便他們集資，確保業務優勢得以持續。

馭勢科技在北京起家，是內地無人駕駛技術龍頭企業之一，在內地設有兩間研發中心，辦事處遍布全國各地。該公司在2018年首度落戶香港，於2019年與香港國際機場進行首個海外無人駕駛車輛計劃，擊退來自德國、日本及其他中國內地對手而贏得項目。目前該公司在香港國際機場提供的無人駕駛車輛數量已逾50輛，包括電動行李車、無人駕駛巡邏車及穿梭巴士，實際無人駕駛營運里程已超過70萬公里，為機場節省大量人力及成本，在惡劣戶外環境下仍能有效工作。