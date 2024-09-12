北帝廟花貓隔6日終尋回 YouTuber涉偷貓落網

紅磡北帝廟花貓「樂樂」深受街坊喜愛，惟自上周超強颱風摩羯襲港後便不知所終。有網民及後發現YouTuber Kenny在社交網站上載與一隻疑似為樂樂的貓隻合照，對方當時否認見過樂樂。北帝廟廟祝之後報警，警方昨以涉嫌盜竊在紅磡拘捕一人並尋回樂樂，據悉被捕人正是Kenny。
位於馬頭圍道146號的北帝古廟，廟祝領養一隻名為樂樂的花貓接近9年，牠日常會在廟內放養，身上並無晶片。摩羯上周四襲港時，有街坊當日晚上8時最後一次見到樂樂，牠其後便不知所終。
大批熱心街坊和網民得悉後，自發在附近一帶和網上尋貓，之後有人在Kenny所屬Telegram群組，發現對方上載一幅與疑似樂樂的貓隻合照，並寫上「8號風球我救隻貓」。有網民隨即查詢該貓隻是否樂樂，惟遭對方否認及踢出群組。收養樂樂的77歲關姓廟祝，至本周一往紅磡警署報案。
檢棉被手提電話等證物
九龍城警區動物罪案警察專隊主管督察蕭恩婷稱，警方高度重視案件，經專隊多方面調查和情報搜集後，鎖定一名目標人士，昨早採取行動在紅磡邨一個單位救出「樂樂」，並以涉嫌盜竊拘捕一名報稱任職文員的25歲本地陳姓男子，行動中又檢獲棉被、不銹鋼碗、手提電話等證物。
樂樂並沒有受傷，經愛護動物協會人員確認牠安全和健康後，已交回廟祝照顧。事隔近6日與愛貓再次團聚的關先生稱，過往樂樂從未走失，感謝警方今次迅速行動救回牠，以及支持者、網民的落力幫助。他又說，樂樂被困住時會感到不開心，因此一向容許牠自由活動，經此一役日後會盡量小心。