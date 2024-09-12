北帝廟花貓隔6日終尋回 YouTuber涉偷貓落網

紅磡北帝廟花貓「樂樂」深受街坊喜愛，惟自上周超強颱風摩羯襲港後便不知所終。有網民及後發現YouTuber Kenny在社交網站上載與一隻疑似為樂樂的貓隻合照，對方當時否認見過樂樂。北帝廟廟祝之後報警，警方昨以涉嫌盜竊在紅磡拘捕一人並尋回樂樂，據悉被捕人正是Kenny。

位於馬頭圍道146號的北帝古廟，廟祝領養一隻名為樂樂的花貓接近9年，牠日常會在廟內放養，身上並無晶片。摩羯上周四襲港時，有街坊當日晚上8時最後一次見到樂樂，牠其後便不知所終。