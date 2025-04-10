北水史上最巨額吸資 撐港股倒升 中方反擊後夜期曾大跌

中美關稅戰硝煙四起之際，北水出手護盤助港股回氣！美對華關稅增至104%後，市場憧憬中央救市，同時北水加大買貨力度，恒生指數昨一度瀉867點插穿牛熊線，收市倒升136點或0.7%，報20,264點。北水成升市功臣，港股通昨淨買額達355.87億元，創歷年新高，單計買額則高達1,055億元，佔昨大市主板成交額4,124億元的25.6%。不過，收市後中方旋即反擊將進口商品稅率增至84%，恒指夜期旋即下墮式插水，截至本港時間昨晚9時，即月夜期報19,558點，較現貨低水706點。

阿里巴巴港股通淨買入逾37億

恒生科技指數昨大升2.6%或120點，至4,689點。至於A股亦低開高走，上證綜合指數升1.3%，至3,186點，深成指及創業板指數分別揚1.2%及1%。北水昨主力掃入阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)，前者淨買入37.4億元，後者吸資28.4億元；另外中芯國際(981)及美團(3690)分別吸資10.5億元及15.6億元；而盈富基金(2800)單計上海已吸資18.3億元。