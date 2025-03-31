北角七姊妹道爆水管水浸車轆 煤氣公司盼明中午前恢復供氣（更新）

北角發生爆水管事件。 今日（31日）清晨5時許，北角七姊妹道介乎琴行街與書局街有水管爆裂， 大量土黃色的污水從水管湧出馬路，中心位置積水有近3至4厘米深，車輛涉水而行，影響範圍一度近100米。 巴士線須改道 運輸署於今日（31日）早上8時14分表示，現時上址交通繁忙，因水管爆裂，七姊妹道介乎琴行街與書局街之間的全線仍然封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。受影響城巴第82及85號線須改道行駛。

水務署表示，今早接報七姊妹道與琴行街交界有水管滲漏 ，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米食水供水管及一條200毫米鹹水供水管，用作供應食水及沖廁水予七姊妹道與琴行街及書局街一帶的用戶。經供水調道後，食水供應維持正常。七姊妹道介乎於琴行街及書局街之間的路段須暫時封閉，以配合緊急維修工作。署方就事件造成不便致歉，並指已聯絡當區區議員及關愛隊以提供適切協助。