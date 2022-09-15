北角保母車5死車禍 司機被控7項危駕罪獲保釋11月再訊

2018年北角發生嚴重車禍，有保母車從斜路溜前剷上行人路，5人因而喪命，肇事司機疑未有拉好手掣便下車。事隔近4年，該司機被控5項危險駕駛引致他人死亡及罪2項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今在東區裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，以待辯方索取法律意見，他獲准以現金1萬元保釋至11月10日再訊。

被告今身穿風褸及運動長褲，並手持拐杖到庭，他步履緩慢，由一名女親友攙扶往咪高峰支架。裁判官王證瑜問到被告的身體狀況及需否坐著，辯方透露他因事件受傷至今，被告以微弱的聲線回答「唔使」。被告散庭後由親友陪同離開法院。

就事件的後續發展，被告被判罰款2,000元及停牌半年。至於死者一方，梁洪家屬去年底入稟區域法院，向被告及校巴索償，但狀書未有列明索償金額。另外，死因庭今年5月召開為期8天的死因研訊，惟律政司至裁決當天才向法庭申請押後，以待檢視部分證人的證詞謄本和錄音。律政司其後進一步透露不排除有人被控，故要求再押後以進行刑事調查，獲死因裁判官批准。裁判官當時指示律政司要於明日（16日）前，向家屬及法庭匯報進度。

被告吳耀宗（66歲，退休人士）被控於2018年12月10日，在香港熙和街近英皇道（東行）交界在道路上危險駕駛車輛登記號碼HG365的私家小巴，引致何玉珍、梁洪、陳瑞意、楊文根及Yip Willy死亡。被告另被控同日同地在道路上危險駕駛該私家小巴，引致盧永業身體受嚴重傷害；以及同日在長康街31號北行的道路上危險駕駛該私家小巴，引致雷曉琪身體受嚴重傷害。