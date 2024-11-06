北角外賣男駕電動單車遇警查　棄車狂奔仆倒電車路就擒 (有片)

昨日(5日)下午約3時許，北角英皇道一名男子駕駛電動單車違規行駛送外賣，在香港殯儀館附近疾馳期間被警員發現擬截停，惟單車男未予理會，並越過對面行車線逆線行駛，又再轉往渣華道繼續逆線，穿插行人路與馬路之間，有途人險被撞及，情況險象環生，最終男子從科匯中心棄車，跑出電車軌時跌倒遭警員擒獲。

社交平台小紅書有人於附近高樓拍得男子被制服一刻，可見當時多架交通警騎電單車響笛追截「包抄」，一名男子沿英皇道行人路往柴灣方向狂奔，走出北角海逸酒店的對開馬路，一名警員上前追截。男子逃至電車路中間時不慎跌倒，警員隨即將男子按在地上，一名熱心市民見狀亦上前協助按住疑犯，最後其他警員到場增援，為男子鎖上手銬及帶上警方私家車。

警方指昨午約3時發現一名男子正駕駛一輛電動可移動工具沿英皇道電車軌往柴灣方向行駛，遂上前截查，惟該名男子未有按照警方指示停車，並試圖往北角方向逃去。人員遂展開追截，該名男子逃走期間，曾多次逆線行駛，並駛上行人路，對行人及其他道路使用者構成危險。交通部人員最後成功在英皇道734號對開將其截停。

經初步調查，該名34歲姓胡本地男子以涉嫌「危險駕駛」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、「沒有必要而在行人路上駕駛」及「外出時未有攜帶身份證」共7罪，他已獲准保釋候查，須於11月下旬報到。