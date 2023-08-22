北角官立小學(雲景道)與北角官立小學24/25學年起合併

香港在移民潮及出生人口持續不足下，部分小學面臨「殺校」情況。教育局今日(22日)宣布，北角官立小學(雲景道)將於2024/2025學年起與北角官立小學合併。

教育局：合併助紓緩區內學額供過於求

教育局指，該兩校的合併計劃於2024/25學年正式展開，北角官立小學(雲景道)將於該學年起不參加小一入學統籌辦法，及停止開辦小一至小四課程，並會於2026/27學年起停辦。北角官立小學(雲景道)的小四至小六學生，會在原校原址完成高小課程，而小一至小三學生將獲安排在2024/25學年升讀北角官立小學。教育局會為想安排子女轉讀灣仔區內其他公營學校的家長提供適切協助。

局方指，鑑於香港整體入讀小學的適齡人口呈結構性下降，北角官立小學(雲景道)位處的灣仔區的小學學位需求亦持續減少，經考慮教育政策、學齡人口變化及政府資源運用等各方面的因素後，決定作出合併安排，又指北角官立小學(雲景道)前身為北角官立小學(下午校)，與北角官立小學本屬同源，背景相近，合併是讓兩校師生再次結合，延續兩校的歷史，並且整合兩校資源，發揮各自優勢，同時亦有助紓緩灣仔區學額供過於求的情況。

教育局指，學齡人口持續下跌的情況是結構性而非過渡性，鼓勵業界及早規劃，務求在確保學校體系整體持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。