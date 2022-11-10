北角德昌魚蛋粉散裝魚蛋樣本　金屬雜質甲基汞含量疑違例

老字號麵店德昌魚蛋粉的北角分店，再有魚蛋樣本的金屬雜質甲基汞含量，懷疑違反《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》，食環署食物安全中心正跟進事件，並已要求該店停售有關產品。翻查資料，涉事店舖去年12月也有樣本被發現散裝魚蛋樣本甲基汞含量疑違例。

孕婦等易受甲基汞影響人士 長期食用或影響健康

食安中心透過恆常食物監測計劃，在德昌魚蛋粉北角分店抽取一個散裝魚蛋樣本檢測，發現樣本含有0.03%甲基汞。中心發言人指，經風險評估後認為魚蛋食用量較高的人士，以及孕婦等較容易受甲基汞影響的人士，長期食用有關食品或影響健康。

據法例第132V章《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》，任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，一經定罪最高可罰款5萬元及監禁6個月。發言人表示，如有足夠證據中心會提出檢控。