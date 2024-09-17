北角持刀男遭擊斃 患精神病多年疑復發 警：開槍別無選擇 父：感到震驚

北角周日晚發生警員開槍案。一名有精神病紀錄的38歲男子手持利刀及剪刀，懷疑向妻子及母親施襲。警員到場後男子手持利器逼近，多次警告不果後，遭警員開槍制服，送院後證實不治。警方表示，死者患精神病多年，一直在公立醫院接受治療，近日病情有復發跡象且轉趨嚴重；事發時把母親毆致頭部及手部受傷。警方向死者家屬致深切慰問，認為事件屬不幸。 事發在北角錦屏街63至69號一幢大廈的天台屋，周日晚上9時19分，警方接獲一名41歲的姓韓女子報案，稱其38歲的姓李丈夫襲擊她與家姑。衝鋒隊人員接報到場後，死者手持剪刀及利刀逼近警員，在多次警告無效後，警員開槍制服對方。他胸部中槍受傷，送院搶救後證實不治。

港島總區刑事總部(行動及刑事)警司冼國明表示，當時接獲該女子報案，稱丈夫精神病復發，向母親施襲。衝鋒隊4分鐘後到場，發現事主手持剪刀及菜刀，菜刀長30厘米，刀鋒長18厘米。警員多次警告事主，要求對方放下武器，惟事主不但未有聽從，更企圖衝向並以利器襲擊警員。別無選擇的情況下，其中一名警員開槍並打中事主胸部。 事主與警員僅1.5米距離屬危急 冼國明續指，死者患有精神病多年，一直在公立醫院接受治療，有社工跟進，最近有復發跡象且變得嚴重；暫未發現事主有家暴紀錄。對於射擊胸部恰當與否，他回應指，警員接受訓練時的準則是開槍要瞄向身體最大部分，認為做法適當；由警員到場至擎槍戒備，超過半分鐘；事主左右手均持武器衝向警員，事主與警員相距僅1.5米，事件屬危急，為保障在場所有人生命安全，開槍別無選擇。