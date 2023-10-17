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2023-10-17 17:24:00

北角海濱花園大榕樹掛貓屍　69歲女貓主夥3印傭被捕 或涉宗教儀式（更新）

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（警方fb截圖）

北角上周六驚現一隻貓屍掛大樹，疑發生虐貓案件。

上周六（14日）下午120分，一隻雄性5歲豹紋貓屍，頸纏尼龍繩、被掛於北角海濱花園寵物公園一棵大樹上，屍體由愛護動物協會人員撿走。警方接報後調查事件，昨日（16日）以「涉嫌殘酷對待動物」拘捕4名女子。

69歲女貓主被捕

警方今日（17日）下午交代案情，東區警區助理指揮官（刑事）署理警司楊韻明表示，經深入調查及翻查現場附近大量閉路電視後，鎖定4名涉案女子，昨日晚上於4人的處所附近，以涉嫌「殘酷對待動物」將4人拘捕，包括169歲本地老婦，以及3名年齡介乎2433歲印尼傭工，其中69歲本地婦人已獲准保釋，須於1115日再報到，其餘3名外傭仍被扣查。

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（警方fb截圖）

4名被捕人士互相認識

警方表示4名被捕人士互相認識，被虐貓隻是由69歲老婦所飼養，其餘3名非華裔家庭傭工為該名老婦及其家人所聘請。據了解，4名被捕人居於北角區，而被捕人家中另有3隻貓均獲妥當照顧。

貓屍身上無發現表傷

貓屍經愛護動物協會人員初步檢驗後，確認被害貓隻為雄性成年貓，身上無發現表傷，貓的死因則有待漁護署解剖及進行毒理化驗等才可判斷。

不排除案件涉及宗教儀式

而4名被捕人均沒有虐待動物的前科或精神問題紀錄，正在調查4人的犯案動機及被殺雄貓的生前健康情況及死因，不排除案件涉及宗教儀式。

北角海濱花園寵物公園。(資料圖片／陳奕釗攝)

北角海濱花園寵物公園。(資料圖片／陳奕釗攝)

最高可被判3

警方非常重視動物權益。警方重申，殘酷對待動物係嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。

另外，根據香港法例，動物屍體的處置是受《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章規管）的第10條規定，任何人不得將動物遺體放置於街道或公眾地方、水道、溪澗、渠道、水塘或香港水域等。違例者最高將被罰款港幣25,000元及監禁6個月。

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