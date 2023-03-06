北角炮彈「飛的」撞途人兩昏迷 84歲司機涉危駕被捕

北角昨午發生嚴重交通意外，一輛的士沿炮台山道落斜時疑失控，如炮彈般衝向英皇道，3名途人走避不及捱撞，其中兩人當場昏迷。的士直撼交通燈柱始停下，車頭嚴重損毀。意外中5人受傷，包括84歲的士司機，他昨傍晚涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。運輸及物流局長林世雄關注意外，透露運輸署正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制。有的士工會承認的士司機行業老化，但認為重要是司機如感不適就不應開車。
事發在昨午1時許，肇事的士沿北角炮台山道落斜時疑失控，高速衝向英皇道並撞倒正過馬路的3名途人。的士直衝炮台山道與英皇道交界十字路口，猛撼交通燈柱始停下，的士車頭嚴重受損凹陷，擋風玻璃碎裂，的士前方的防撞鐵欄、燈柱和燈箱亦被撞毀。路上遺下相信是被撞途人的鞋，以及染血的口罩。
從網上流傳駛經車輛的行車記錄儀片段可見，事發時行人過路燈是綠色，但涉事的士未有在燈位停下，更以高速衝向過馬路的行人；而有市民拍得意外後現場情況，見一名穿藍衣的傷者，橫卧在的士車頭左方，而另一穿白衣的傷者，則在車尾右方約3米外，倒卧於電車軌上，相信兩人傷勢較嚴重。現場消息指，有人聲稱無法煞車，故釀成意外。
意外中共有5人受傷，其中被撞的48歲非華裔女子和59歲女子頭部受傷昏迷，被送往東區醫院治理；另一名捱撞的48歲外籍女子手部受傷，連同報稱腳傷的43歲的士乘客，被送往東區醫院治理。84歲的士司機則報稱胸口痛，被送往律敦治醫院治理。警方經調查後，傍晚以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，拘捕該名的士司機。
70歲或以上申駕駛執照須醫生證明
本港近年連接發生多宗涉及高齡的士司機的交通意外。其中一名87歲梁姓的士司機於今年1月期間，在9日內接連牽涉3宗交通意外，最終涉嫌危險駕駛被警方拘捕。根據現行規例，所有駕駛執照持有人均有責任確保自己的體格適宜駕駛，才可駕駛車輛，年滿70歲或以上申請正式駕駛執照時須附有註冊醫生證明書。
運輸及物流局長林世雄昨晚透過局方社交專頁發文，稱關注今次意外，向傷者致以慰問。他指知悉警方現正調查事件，並會採取適當跟進行動。他同時表示，對於事件引發有關職業司機年齡的關注，政府一直關注司機的健康情況；運輸署正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制，在完成檢討後諮詢相關持份者，包括業界人士，以敲定檢討結果。
汽車交通運輸業總工會的士分會主任何志強承認，的士司機年齡偏大，不少都從本職或公務員職位退休後，轉為加入的士行業，「當係消磨時間」：而因的士司機的收入相對其他運輸行業不算高，亦未如其他同業可享有假期、津貼等，反而要先付按金「帶錢返工」，所以較難吸引年輕人入行。何志強補充，現時運輸署已要求司機達到特定年齡時要作身體檢查，確定司機適合駕車才發出駕駛執照；認為司機的個人操守才是最重要，司機有責任了解自己身體情況，並顧及其他道路使用者安全，如感不適就不應駕車。