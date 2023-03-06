北角炮彈「飛的」撞途人兩昏迷 84歲司機涉危駕被捕

北角昨午發生嚴重交通意外，一輛的士沿炮台山道落斜時疑失控，如炮彈般衝向英皇道，3名途人走避不及捱撞，其中兩人當場昏迷。的士直撼交通燈柱始停下，車頭嚴重損毀。意外中5人受傷，包括84歲的士司機，他昨傍晚涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。運輸及物流局長林世雄關注意外，透露運輸署正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制。有的士工會承認的士司機行業老化，但認為重要是司機如感不適就不應開車。

事發在昨午1時許，肇事的士沿北角炮台山道落斜時疑失控，高速衝向英皇道並撞倒正過馬路的3名途人。的士直衝炮台山道與英皇道交界十字路口，猛撼交通燈柱始停下，的士車頭嚴重受損凹陷，擋風玻璃碎裂，的士前方的防撞鐵欄、燈柱和燈箱亦被撞毀。路上遺下相信是被撞途人的鞋，以及染血的口罩。

從網上流傳駛經車輛的行車記錄儀片段可見，事發時行人過路燈是綠色，但涉事的士未有在燈位停下，更以高速衝向過馬路的行人；而有市民拍得意外後現場情況，見一名穿藍衣的傷者，橫卧在的士車頭左方，而另一穿白衣的傷者，則在車尾右方約3米外，倒卧於電車軌上，相信兩人傷勢較嚴重。現場消息指，有人聲稱無法煞車，故釀成意外。

意外中共有5人受傷，其中被撞的48歲非華裔女子和59歲女子頭部受傷昏迷，被送往東區醫院治理；另一名捱撞的48歲外籍女子手部受傷，連同報稱腳傷的43歲的士乘客，被送往東區醫院治理。84歲的士司機則報稱胸口痛，被送往律敦治醫院治理。警方經調查後，傍晚以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，拘捕該名的士司機。