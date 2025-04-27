北角男童單車徑踩單車遭5翁輪流指罵　「養得大先算啦」　有人疑不忿被攝推跌男童 (多圖)

北角東岸板道西段今年啟用，設有多個共享空間讓市民步行和踩單車等。網上流傳影片指，多名老翁在東岸板道輪流指罵一名在單車徑上踩單車的男童，又指摘男童母親不懂教仔，其間有人懷疑不忿被拍攝，糾纏期間推跌男童。

有人稱毋懼警方「警察嚟到我好×驚呀？」

網上流傳一段長5分鐘36秒的短片，可見事發時為日間，拍片的母親先後被多名老翁上前指罵，「識唔×識教仔真係，仲喺度發惡、發爛渣」、「我教你做人啦」、「梗係撞到人人哋先話你啦」，母親反駁稱「睇返閉路電視唔緊要」，並多次強調涉事位置為單車徑。有老翁更批評「呢啲×街養得大先算啦」、「養得大先算啦睇你個×樣」、「我七十幾歲養得大呀，你睇下佢養唔養得大吖」，母親見狀回應稱「你睇下你過唔過到聽日吖」，老翁隨即回答說「最好、最好呀」。

未幾，另一名老翁懷疑發現男童亦有舉機拍攝，遂上前糾纏並動手，其間有人混亂間把戴有頭盔的男童推跌，母親隨即高呼「打人呀！打人呀！」該名老翁其後衝前多番質問「做咩影我相先」，又稱不怕警員到場，「警察嚟到我好×驚呀？」、「我連你都掉×埋落海呀。」

老翁反覆求證獲確認現場為單車徑

在片段結束前，有老翁向在場保安員反覆求證後，獲告知現場的確是單車徑，便改口稱在單車徑也不應「踩得咁快脆」，片段至此結束。據報，警方昨日下午3時04分接獲一名女子報案稱，在場與兩名小朋友踩單車期間，遭5名老翁指摘不准在現場踩單車，當警員到場時5人已經離開，案件現列作「糾紛」處理。