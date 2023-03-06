北角的士車禍丨業界：行業青黃不接問題嚴重 長者駕駛並不理想

吳坤成今日在一個電台節目中表示，長者駕駛並不理想，目前有八成的士司機均為50歲至70歲，另外一成多司機是40歲至50歲，形容行業青黃不接問題嚴重。現時70歲或以上司機須出示體格檢驗證明書，才能續領駕駛執照，政府年初推出的士司機免費體檢，但反應不太踴躍，建議政府應該加強呼籲，的士司機踴躍參與政府的免費身體檢查計劃，及早發現隱患，確保身體狀況適合駕駛，司機也要多關注身體狀況，及早發現隱性疾病。

陳恒鑌：若限年齡恐公共交通司機再減少

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌在同一節目表示，本港司機年老化的現象很普遍，似乎變成常態，若要有年齡限制，公共交通工具的司機數量可能再減少。他同樣建議當局加強體檢，做得更緊密、更深入，提高乘客信心。他又認為，續牌須出示體格證明書的年齡可以降低至65歲，但不宜縮短續牌時間至一年，否則或會有部分職業司機離職。



陳恒鑌又表示，本港職業司機不足，面對嚴重人手流失問題，可以新加坡為例，當地輸入勞工，認為香港社會就有關問題需要大型討論。他又希望政府盡快推出車隊管理制度，吸引更多人入行。