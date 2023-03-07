北角的士車禍｜田北辰倡商用車司機設年齡限制　建議75歲後不可再續牌

70至74歲的人士，必須每年進行強制體檢，直到75歲時便不能再續牌，體檢亦必須於政府指定地點進行，亦應完成清楚列明的強制身體檢查項目，增加體檢公信力。

70至74歲的人士，必須每年進行強制體檢，直到75歲時便不能再續牌，體檢亦必須於政府指定地點進行，亦應完成清楚列明的強制身體檢查項目，增加體檢公信力。

70至74歲的人士，必須每年進行強制體檢，直到75歲時便不能再續牌，體檢亦必須於政府指定地點進行，亦應完成清楚列明的強制身體檢查項目，增加體檢公信力。

70至74歲的人士，必須每年進行強制體檢，直到75歲時便不能再續牌，體檢亦必須於政府指定地點進行，亦應完成清楚列明的強制身體檢查項目，增加體檢公信力。

70至74歲的人士，必須每年進行強制體檢，直到75歲時便不能再續牌，體檢亦必須於政府指定地點進行，亦應完成清楚列明的強制身體檢查項目，增加體檢公信力。

70至74歲的人士，必須每年進行強制體檢，直到75歲時便不能再續牌，體檢亦必須於政府指定地點進行，亦應完成清楚列明的強制身體檢查項目，增加體檢公信力。

70至74歲的人士，申請或者每次續牌時必須進行體檢，至於1年1次，還是3年1次，視乎續牌時長；而75歲或以後，就必須每年進行強制體檢，只要滿足到要求，則不設年齡限制。

70至74歲的人士，申請或者每次續牌時必須進行體檢，至於1年1次，還是3年1次，視乎續牌時長；而75歲或以後，就必須每年進行強制體檢，只要滿足到要求，則不設年齡限制。

70至74歲的人士，申請或者每次續牌時必須進行體檢，至於1年1次，還是3年1次，視乎續牌時長；而75歲或以後，就必須每年進行強制體檢，只要滿足到要求，則不設年齡限制。

70至74歲的人士，申請或者每次續牌時必須進行體檢，至於1年1次，還是3年1次，視乎續牌時長；而75歲或以後，就必須每年進行強制體檢，只要滿足到要求，則不設年齡限制。

70至74歲的人士，申請或者每次續牌時必須進行體檢，至於1年1次，還是3年1次，視乎續牌時長；而75歲或以後，就必須每年進行強制體檢，只要滿足到要求，則不設年齡限制。

70至74歲的人士，申請或者每次續牌時必須進行體檢，至於1年1次，還是3年1次，視乎續牌時長；而75歲或以後，就必須每年進行強制體檢，只要滿足到要求，則不設年齡限制。

田北辰今日聯同香港汽車會就商用車等議題進行交流，議題包括一般私家車及商用車輛，是否應該有不同程度的體檢標準；商用嘅標準應否更嚴格；應否為兩類車輛嘅駕駛者設立年齡上限，以及強制體檢的密度等。

田北辰指，香港對於體檢要求，並無劃分私家車或商用車，亦劃一為年過70歲的司機於申請或續牌時，必須要交由醫生簽發的體檢證明書，惟證明書沒有具體寫明強制檢查項目、合格標準，亦不需要於指定地點檢查，認為非常粗疏。

他續指，駕駛者的年齡限制亦未有設定上限，他以亞洲其他地方為例，綜合不同專家意見後，認為一般私家車同商用車司機應設不同程度的體檢標準，而商用標準應該較私家車更嚴格，又提出部分建議。