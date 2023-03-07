北角的士車禍｜高齡司機屢生意外　醫學會：體檢即時難評估協調能力

北角炮台山道周日(5日)有的士落斜時懷疑失控撞向途人，造成二人危殆。業界指，現時行內60歲以上司機佔約七至八成，高齡司機問題，再次惹起社會關注。而運輸署目前正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制。

體檢即時難評估協調能力

醫學會會長鄭志文於電台節目中認為，現時規例要求，70歲以上商用車司機最少每三年做一次體檢，頻率比較不足，因年紀大的司機，身體轉變得比較快。事實上，醫生在簽發商用車司機健康證明時，有一定責任，因此要非常小心。

若為職業司機做檢查，需要的時間應較長，過程亦要較嚴緊，最好是清楚相關司機過往的病歷，但他表示，現時這些司機做體檢時，根本不需要向醫生透露職業。而對於司機的手、眼及腳等協調能力，鄭志文則稱，私家醫生或未必可透過臨床檢查即時做到，故其建議政府可以考慮設立電腦模擬中心，協助商用車司機進行體檢。