北角碼頭釣魚老翁涉謀殺今提堂 警方呼籲市民提供消息

警方調查後，將案件列為誤殺跟進。至昨日（22日）改列謀殺，據了解，經驗屍後發現死者身上有可疑傷勢，警方因此改控謀殺罪名，並暫控涉案66歲男子一項謀殺罪，今日（23日）於東區裁判法院首次提堂。案件押後至11月15日再訊，以待尋找獨立證人及兇器、翻查閉路電視片段、跟進驗屍及化驗報告，期間被告還柙候訊。

北角碼頭周日（20日）下午發生兇殺案，兩名男子於北角渣華道近北角（東）渡輪碼頭海傍，懷疑因釣魚爭位問題爭執動武，雙雙墮海；其中一名66歲姓羅男子自行游返回岸上，並報案指另一名並無返上岸，警方其後於海中尋回男子，送住東區醫院搶救後不治。

66歲無業被告陳X榕，被控於2023年8月20日，在香港北角書局街北角渡輪碼頭橋下石屎柱躉位置，謀殺羅勝壽。

警方呼籲市民提供資料

警方今日下午重返現場調查，派出飛虎隊的「水鬼隊」人員，帶齊裝備潛入碼頭下方一帶繼續蒐證。

東區警區總督察（刑事）楊韻明下午向傳媒表示，由於案件已經進入司法程序，不便透露案情；又呼籲市民如曾在周日下午身處或經過北角渡輪碼頭西橋，目擊案發經過或有任何與案相關資料提供，請立即致電3660 1685 或5468 8610與警方聯絡。