北角警員開槍案　警指開火時相距僅1.5米屬危急

北角昨晚發生家暴，警員開槍擊斃疑犯。昨晚9時許，北角錦屏街63號錦屏樓發生家庭糾紛，一名38歲有精神病紀錄男子懷疑手持利刀及鉸剪，襲擊其母親及妻子，警員到場後更手持武器逼近警員，多次警告無效後，開槍制服男子，男子送院搶救後死亡。

港島總區刑事總部(行動及刑事)警司冼國明交於今日凌晨交代案情時表示，現場為錦屏街63號一私人天台屋，晚上約9時20分接獲女子報案，指其38歲患情緒病的丈夫病發，襲擊她及68歲母親，把其母毆至頭部受傷及手部骨折，母親及時離開單位，女子與房客反鎖房間躲避等待救援。警方衝鋒隊人員於接報4分鐘到場，利用母親提供的鎖匙，開啟單位大門，見到事主雙手分別持有菜刀及鉸剪，菜刀長約30厘米長、刀鋒長18厘米。多次作出警告事主放下武器，經過多次警告無效，事主更企圖逼近警員以手上武器作出攻擊，其中一位警員開槍，擊中死者胸部中間位置。