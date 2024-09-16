北角警員開槍｜病人上周五接受抗精神病藥物注射 精神科醫生：患者不應與暴力掛鉤

北角一名男子昨晚(15日)持剪刀及菜刀襲擊妻子及母親，更手持利器走近警員，最終在多次警告無效後遭開槍擊斃。警方指死者患精神病多年，家人發現他近年精神有異，懷疑復發。東區醫院表示，死者自2017年起在醫院精神科跟進病情，期間定期覆診及接受抗精神病藥物注射，病情維持穩定，過去亦無暴力紀錄。病人上次覆診日期為7月19日，當時精神科醫生診斷病人情況穩定，並處方精神科藥物。病人最近一次上周五返回醫院接受抗精神病藥物注射，當時醫護人員亦評估病人情況穩定。病人原定下次覆診安排在今年10月。

精神科專科醫生曾繁光向《am730》表示，精神病患者舊病復發可有不同因素，包括食藥份量不足；病患本身有周期而某些時間會爆發；此外，亦可能因突發事件而受刺激。他表示，像某些病情如精神分裂，復發的機會較高，如病人發現有失眠、難以專注等情況出現，有不規律服藥的情況，就應該加以警惕，患者家屬亦應多加留意。但他強調，精神病患者與暴力並無直接關係。

香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍則指，絕大部份思覺失調患者均沒有暴力傾向，社會不應因不幸的悲劇事件而污名化嚴重精神病患者。事實上，只要做到及早治療及定期服藥，嚴重精神疾患患者有很大機會可以復元，甚至重投社會工作。標籤效應只會令患者自覺被邊緣化，亦導致他們更難融入社會，無助他們康復。