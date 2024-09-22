北角警員開槍｜葉兆輝：警方加強防禦或毋須採致命方法 須提升社會對精神病患者知識

北角錦屏樓上周(15日)發生警員開槍事件，一名患精神病的男子企圖持利器向家人施襲時，被男警開槍打中胸口身亡；死者父親事後稱對於警員今次開槍感到震驚，而警方則表示事發時情況危急、開槍是別無他法。精神健康諮詢委員會委員葉兆輝今日(22日)在電視節目表示，事件對死者家屬以至警方來說都是件悲劇，認為若到場時知悉疑犯是精神病患者，或在防禦工作上做好些，如穿上保護衣、持盾牌等，則未必需要用致命方法處理。

葉兆輝指，現時社會仍有不少針對精神病患者的迷思和誤解，甚至有歧視的情况。他指香港人，包括警方及其他政府部門面對精神病患者時，仍有很多迷思和歧視，很多時是出於有誤解，或不接納這群人士；而要有效處理類似事件，須提升社會對精神病患者在知識、態度和裝備，「態度係好緊要，需當他們是城市裏的一份子」。他相信，若在社區的支援配套能做好、有同理心，接納精神病患者時，相信能夠減少悲劇發生。