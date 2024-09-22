北角警員開槍｜葉兆輝：警方加強防禦或毋須採致命方法 須提升社會對精神病患者知識

北角錦屏樓上周(15日)發生警員開槍事件，一名患精神病的男子企圖持利器向家人施襲時，被男警開槍打中胸口身亡；死者父親事後稱對於警員今次開槍感到震驚，而警方則表示事發時情況危急、開槍是別無他法。精神健康諮詢委員會委員葉兆輝今日(22日)在電視節目表示，事件對死者家屬以至警方來說都是件悲劇，認為若到場時知悉疑犯是精神病患者，或在防禦工作上做好些，如穿上保護衣、持盾牌等，則未必需要用致命方法處理。
葉兆輝指，現時社會仍有不少針對精神病患者的迷思和誤解，甚至有歧視的情况。他指香港人，包括警方及其他政府部門面對精神病患者時，仍有很多迷思和歧視，很多時是出於有誤解，或不接納這群人士；而要有效處理類似事件，須提升社會對精神病患者在知識、態度和裝備，「態度係好緊要，需當他們是城市裏的一份子」。他相信，若在社區的支援配套能做好、有同理心，接納精神病患者時，相信能夠減少悲劇發生。
他也指出，現時雖然有指引，但指引也難包攬所有情況，要有效處理突發事件，知識及態度非常重要，冀大眾以同理心理解精神病患者及其照顧者的困難，加上地區支援配套改善，他相信可避免這些悲劇再發生。
未來仍要戰戰兢兢關心學生情况
身兼香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監的葉兆輝亦談到學童自殺問題。對於今年開學後出現學童自殺的事件，葉兆輝指，新冠疫情下未能進行面授課的學生，由當時受影響的高小生，現時已陸續升上中學，他們於學校可能遇上學業或人際關係方面困難，葉兆輝認為社會未來一兩年仍要戰戰兢兢、密切關心學生情况。
他又提到現行「三層應急機制」中，較多學校直接使用第三層、即轉介學生到公立醫院跟進。他表示，不少學校稱，學生不是需要一定入到院，「校方很希望能夠有一個醫務專業人員提供專業意見，讓他們能夠安心」。他認為，相關需要處理，以免「令到無需要的人去看醫生，有需要的人看不到醫生」。
另外，他亦指，現行「三層應急機制」各層的聯繫分割，第二層轉介校外社福機構跟進，亦易令學生有成「人球」、被推來推去感覺，有需要優化。