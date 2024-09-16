北角警員開槍｜鄰居聞警大聲呼喝「放低把刀」 其後傳出槍聲

北角昨（15日）晚發生槍擊案，一名38歲患精神病男子，手持刀剪襲擊母親及妻子，警方到場後他更衝向警員，結果遭警員開槍擊斃。今日（16日）早上，警方港島重案組探員返回現場搜證。涉事單位有鐵閘鎖上，門口地面遺有血迹，鐵閘後面有一條樓梯通往上一層。
警方指開槍是別無選擇
港島總區刑事總部（行動及刑事）警司冼國明在記者會交待案件表示，死者患有多年精神病紀綠，近日有復發跡象且病情趨嚴重，案發前他把母親毆至骨折，案發時又企圖持刀襲擊警員，雙方距離一度僅1.5米，情況危急，警員開槍是別無選擇。
疑犯近日疑沒有工作
有鄰居向傳媒表示，疑犯一家5口同住在涉案單位，為單位的業主，他與疑犯一家人亦互相認識。他指，疑犯之前從事裝修油漆工，最近疑沒有工作，其兄長曾提及其胞弟患有精神病，但過去對方一家人與鄰居相處和平融洽，未有滋擾鄰居，亦從未驚動警員上門。
疑犯近日目光有異
直至近日，他發現疑犯目光有異，神情精神恍惚。至昨晚案發前，更聽到疑犯更與母親以家鄉話大聲爭吵，幾分鐘後靜下來「見到佢（疑犯）母親逃跑」，約10多分鐘後，便有大批警員到場，其間他聽到有警員大呼「都有鉸剪、放低把刀」數次，然後便聽到一下槍聲，他坦言聽到槍聲不免有「少少驚」。
案發前把母親毆至骨折
事發於昨日（16日）晚上9時許，北角錦屏街63號錦屏樓於14樓天台一單位，一名38歲姓李有精神病紀錄的男子懷疑手持利刀及鉸剪，襲擊其母親及妻子。警員接報後到場，使用其母親提供的鎖匙開啟大門，發現男子在屋內手持鉸剪及菜刀，其中菜刀全長30厘米、刀鋒長18厘米。衝鋒隊人員見狀，利用門口牆壁掩護，並向男多次重覆警告「放低武器」均無效，男子更手持武器逼近警員，最終警員開槍制止，男子胸部受槍傷，昏迷送往律敦治醫院治理，至晚上10時39分被證實死亡事發前，男子曾毆打其68歲母親致頭受傷、手部骨折。事後，母親及太太均須送院治理，情況穩定。警方表示，暫未發現其有家暴紀錄。