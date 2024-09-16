北角警員開槍｜鄰居聞警大聲呼喝「放低把刀」 其後傳出槍聲

北角昨（15日）晚發生槍擊案，一名38歲患精神病男子，手持刀剪襲擊母親及妻子，警方到場後他更衝向警員，結果遭警員開槍擊斃。今日（16日）早上，警方港島重案組探員返回現場搜證。涉事單位有鐵閘鎖上，門口地面遺有血迹，鐵閘後面有一條樓梯通往上一層。 警方指開槍是別無選擇 港島總區刑事總部（行動及刑事）警司冼國明在記者會交待案件表示，死者患有多年精神病紀綠，近日有復發跡象且病情趨嚴重，案發前他把母親毆至骨折，案發時又企圖持刀襲擊警員，雙方距離一度僅1.5米，情況危急，警員開槍是別無選擇。

疑犯近日疑沒有工作 有鄰居向傳媒表示，疑犯一家5口同住在涉案單位，為單位的業主，他與疑犯一家人亦互相認識。他指，疑犯之前從事裝修油漆工，最近疑沒有工作，其兄長曾提及其胞弟患有精神病，但過去對方一家人與鄰居相處和平融洽，未有滋擾鄰居，亦從未驚動警員上門。 疑犯近日目光有異 直至近日，他發現疑犯目光有異，神情精神恍惚。至昨晚案發前，更聽到疑犯更與母親以家鄉話大聲爭吵，幾分鐘後靜下來「見到佢（疑犯）母親逃跑」，約10多分鐘後，便有大批警員到場，其間他聽到有警員大呼「都有鉸剪、放低把刀」數次，然後便聽到一下槍聲，他坦言聽到槍聲不免有「少少驚」。