​北角東區走廊下的東岸板道(西段)今日開幕，並於周日早上6時起開放予公眾使用。東岸板道利用現有東區走廊下的空間，設有不同設施，包括遊樂空間、健身設施，亦有供市民緩跑、騎單車的共享徑；而板道另一特色，是在維港首次引入開合橋和轉盤橋，有需要時會打開，讓船隻進入近岸海域。

東岸板道西設三個出入口 東岸板道全長約2.2公里，分東西兩段，周日開放的西段長約1.1公里。設三個出入口包括經糖水道；經和富花園及轉盤橋；經東岸公園主題區的屈臣道入口及行人通道。項目貫徹「海濱共享空間」理念，設4個主區，當中「汐・日光之階」有可觀賞維港景色及夕陽的階梯式座位；遊樂空間「淘・童夢之園」配備攀爬設施、人力發電健身設施和多個觀景台；「漁・釣魚平台」採用梯級式延伸設計，讓釣客親水垂釣；近北角海濱花園的「滙·共融空間」設有供市民步行、緩跑、騎單車的共享徑。 開合時間長約為2分鐘 板道另一特色設有開合橋和轉盤橋，一般情況供行人使用，但若駕駛船隻人員將船隻駛近岸，預先聯絡管理公司一般開合時間長約為2分鐘，若沒有預先安排，因要配合聯絡和管制人流，或需時約15分鐘。