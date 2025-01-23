北角東區走廊下的東岸板道(西段)今日開幕，並於周日早上6時起開放予公眾使用。東岸板道利用現有東區走廊下的空間，設有不同設施，包括遊樂空間、健身設施，亦有供市民緩跑、騎單車的共享徑；而板道另一特色，是在維港首次引入開合橋和轉盤橋，有需要時會打開，讓船隻進入近岸海域。
東岸板道西設三個出入口
東岸板道全長約2.2公里，分東西兩段，周日開放的西段長約1.1公里。設三個出入口包括經糖水道；經和富花園及轉盤橋；經東岸公園主題區的屈臣道入口及行人通道。項目貫徹「海濱共享空間」理念，設4個主區，當中「汐・日光之階」有可觀賞維港景色及夕陽的階梯式座位；遊樂空間「淘・童夢之園」配備攀爬設施、人力發電健身設施和多個觀景台；「漁・釣魚平台」採用梯級式延伸設計，讓釣客親水垂釣；近北角海濱花園的「滙·共融空間」設有供市民步行、緩跑、騎單車的共享徑。
開合時間長約為2分鐘
板道另一特色設有開合橋和轉盤橋，一般情況供行人使用，但若駕駛船隻人員將船隻駛近岸，預先聯絡管理公司一般開合時間長約為2分鐘，若沒有預先安排，因要配合聯絡和管制人流，或需時約15分鐘。
黃偉綸︰東岸板道是政府優化海濱的重點項目
署理財政司司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪、海濱事務委員會主席何文堯、土木工程拓展署署長方學誠、土木工程拓展署南拓展處處長陳福耀和東區民政事務專員陳尚文今日（為該段板道主持開幕典禮。黃偉綸表示，東岸板道是政府優化海濱的重點項目，亦是打通港島北海濱的重要組成部分。他期望板道成為一個新地標，讓市民和旅客前來，各適其適享受不同活動，欣賞維港獨有的魅力。
海濱事務委員會主席何文堯表示，東岸板道是海濱發展的重要里程碑，是政府、海濱事務委員會和公眾經過十多年討論，平衡了社會各方意見而建成，過程殊不簡單。他指出，板道是貫通港島北岸的最後一塊拼圖，對駁通維港海濱具有重要意義，亦為日後的海濱發展提供更多可能。
方學誠︰工程克服不少技術困難
土木工程拓展署署長方學誠表示，為了克服高度限制、狹窄水道、欠缺陸上運輸通道等技術困難，工程團隊引進不少創新元素建造東岸板道，包括採用預製板道橋身，縮減工期和成本，並有效提升施工安全。