北角63歲翁遭57歲婦兜搭搶去3200元 女賊羅湖過境時被捕

北角一名6旬老翁於上月中在街頭被陌生婦人兜搭，其後被搶去銀包內3200元，女賊得手後狂奔逃去。警方報案後調查，鎖定疑人身分，於前日（31日）在羅湖邊境以「搶掠」罪拘捕該名57歲女賊，她現正被扣留調查。

婦人於羅湖 邊境 被捕

警方東區警區刑事調查第二隊高級督察霍立苡講述案情時表示，上月18日下午1時40分，一名63歲老翁被年一名57歲歲婦人兜搭，懷疑聲稱提供不雅服務，並帶到北角道春秧街交界一幢唐樓的後樓梯，婦人隨即搶去他身上的銀包內有3200元現金。賊人得手後沿北角道往英皇道方向逃去，老翁報警求助。他沒有受傷，無須送院治理。案件由東區刑事調查隊第二隊接手跟進，翻查區內大量閉路電視片段，鎖定該名女賊身分，於周三（31日）當婦人嘗試在羅湖邊境離港時，探員上前拘捕，起回贓款3200元現金，以及案發時婦人攜帶的斜孭袋。