北部都會區濕地憂減面積　環團籲守濕地零損失｜am專題

日前出爐的《北部都會區行動綱領》未提南生圍及蠔殼圍濕地公園，惹「走數」質疑，發展局局長甯漢豪表明濕地保育重「質」而不拘泥「面積」。本土研究社成員黃肇鴻表示，最壞情況下北都僅保育約300公頃的三寶樹保育公園，憂慮「米埔會死」。長春社公共事務經理吳希文表示，回歸後后灣海一帶濕地保育未曾有減少面積，而濕地「零淨損失」原則已深入各城規環評流程，呼籲政府在北都發展上堅守同一原則。
北都行動綱領未提南生圍及蠔殼圍濕地公園
北部都會區是濕地「重鎮」，兩年前出台的《北部都會區發展策略》，提出設立位於南生圍、三寶樹和蠔殼圍共3個濕地公園，合共1,220公頃，估計收回約700公頃私人濕地和魚塘，但日前公佈的《施政報告》和《北部都會區行動綱領》均未提到南生圍及蠔殼圍濕地公園，僅表明會建設三寶樹濕地保育公園，涉及面積約300公頃。
發展局局長甯漢豪日前否應「走數」，並指濕地公園重「質」而不拘泥於「面積」，被指有違規劃指引12C 「 不會有濕地淨減少」的原則，「 不會有淨減少 」可指「面積」和「功能」的減少。過去不少濕地補償面積均大於原來破壞的面積，例如赤鱲角填海興建新機場計劃涉及破壞7公頃天然紅樹林，政府另覓地點種植11公頃人工紅樹林；前九鐵興建落馬洲支線涉及破壞9公頃魚塘，亦補償27公頃魚塘。
長春社冀政府堅守「不會有濕地淨減少」原則
長春社公共事務經理吳希文表示，城規會規劃指引12C說明委員考慮后海灣地區發展時，會考慮「不會有濕地淨減少」原則，雖然指引只適用於按城規條例第16條提出的規劃申請，即不適用於例如新田科技城等北都項目，但自回歸後在后海灣一帶的所有工程均不會違反濕地「零淨損失」的原則，如果今次縮減濕地面積，從字面上將會打破原則。他又稱，有關原則早已融入城規環評程序中，「諗唔到點解唔跟呢啲原則」，希望政府堅守原則。
吳希文相信，政府對濕地保育重「質」不拘泥「面積」已研究出一套說法或法律基礎，建議政府提出科學理據講解，否則現時難讓公眾信服，「冇咗一片濕地，雀鳥會自然會用隔籬濕地，用塘嘅次數、密度會高咗，係呢一個塘（情況），但整體濕地嘅面積、整體可以覓食嘅空間係減少咗」。他又擔心，政府可透過增加被指「荒廢」的魚塘容量，達到提升生態價值效果，「會唔會荒廢嘅魚塘都有雀用，唔應該攞住『荒廢』二字大造文章」。
本土研究社：應堅守面積「零淨損失」
本土研究社成員黃肇鴻表示，甯漢豪的說法屬「質變」，扭轉了濕地保育本質，因濕地功能與面積相關，難以理解如何減少面積並增加功能，「南生圍、蠔殼圍冇著落，worse case（最壞情況）係冇晒，淨返三寶樹，（政府）竟然可以說服公眾，（濕地）生態功能係好？」他又擔心，北都發展是對米埔的「致命一擊」，「米埔會死」。他認為，濕地補償應依照較客觀的標準，評估「功能」較空泛，應堅守面積「零淨損失」。
《am730》本周二向發展局及環境及生態局查詢發展新田科技城和北都會否跟從濕地面積和功能「不會有淨減少」的原則，以及可否提供科學根據支持「重質不拘泥面積」的說法，至今未有回覆。