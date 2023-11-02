北部都會區濕地憂減面積　環團籲守濕地零損失｜am專題

北部都會區｜北都濕地憂減面積 環團籲守濕地零損失 (資料圖片)

日前出爐的《北部都會區行動綱領》未提南生圍及蠔殼圍濕地公園，惹「走數」質疑，發展局局長甯漢豪表明濕地保育重「質」而不拘泥「面積」。本土研究社成員黃肇鴻表示，最壞情況下北都僅保育約300公頃的三寶樹保育公園，憂慮「米埔會死」。長春社公共事務經理吳希文表示，回歸後后灣海一帶濕地保育未曾有減少面積，而濕地「零淨損失」原則已深入各城規環評流程，呼籲政府在北都發展上堅守同一原則。

北都行動綱領未提南生圍及蠔殼圍濕地公園 北部都會區是濕地「重鎮」，兩年前出台的《北部都會區發展策略》，提出設立位於南生圍、三寶樹和蠔殼圍共3個濕地公園，合共1,220公頃，估計收回約700公頃私人濕地和魚塘，但日前公佈的《施政報告》和《北部都會區行動綱領》均未提到南生圍及蠔殼圍濕地公園，僅表明會建設三寶樹濕地保育公園，涉及面積約300公頃。 發展局局長甯漢豪日前否應「走數」，並指濕地公園重「質」而不拘泥於「面積」，被指有違規劃指引12C 「 不會有濕地淨減少」的原則，「 不會有淨減少 」可指「面積」和「功能」的減少。過去不少濕地補償面積均大於原來破壞的面積，例如赤鱲角填海興建新機場計劃涉及破壞7公頃天然紅樹林，政府另覓地點種植11公頃人工紅樹林；前九鐵興建落馬洲支線涉及破壞9公頃魚塘，亦補償27公頃魚塘。

北部都會區｜北都濕地憂減面積 環團籲守濕地零損失 (資料圖片)

長春社冀政府堅守「不會有濕地淨減少」原則 長春社公共事務經理吳希文表示，城規會規劃指引12C說明委員考慮后海灣地區發展時，會考慮「不會有濕地淨減少」原則，雖然指引只適用於按城規條例第16條提出的規劃申請，即不適用於例如新田科技城等北都項目，但自回歸後在后海灣一帶的所有工程均不會違反濕地「零淨損失」的原則，如果今次縮減濕地面積，從字面上將會打破原則。他又稱，有關原則早已融入城規環評程序中，「諗唔到點解唔跟呢啲原則」，希望政府堅守原則。 吳希文相信，政府對濕地保育重「質」不拘泥「面積」已研究出一套說法或法律基礎，建議政府提出科學理據講解，否則現時難讓公眾信服，「冇咗一片濕地，雀鳥會自然會用隔籬濕地，用塘嘅次數、密度會高咗，係呢一個塘（情況），但整體濕地嘅面積、整體可以覓食嘅空間係減少咗」。他又擔心，政府可透過增加被指「荒廢」的魚塘容量，達到提升生態價值效果，「會唔會荒廢嘅魚塘都有雀用，唔應該攞住『荒廢』二字大造文章」。