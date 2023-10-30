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2023-10-30 16:51:53

北部都會區發展最快2027年啟動收地　政府料未來5至10年將漸見雛形｜施政報告2023

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政府預計洪水橋一帶首批多層現代產業大樓，將會在短期內招標。

政府預計洪水橋一帶首批多層現代產業大樓，將會在短期內招標。

剛發表的《施政報告》預告會公布《北部都會區行動綱領》，把北部都會區重新規劃成4個部分。發展局今日(30日)公布《行動綱領》，說明各區推進的項目及時間表。當局指，區內將會有3,000多公頃的新發展土地，創造超過50萬個新住宅單位及50萬個工作職位，並會在明年或之前為所有新土地發展項目建議土地用途和發展方向。在2027年或之前，政府會為所有主要發展項目啟動收地程序，2032年或之前會完成土地平整和四成新增單位。政府預計，北都在未來5至10年將漸見雛形，並在20年內大致完成發展。

首批多層現代產業大樓最快2027年啟用

北部都會區的3萬公頃用地，由西至東將重新規劃成「高端專業服務和物流樞紐」、「創新科技地帶」、「口岸商貿及產業區」和「藍綠康樂旅遊生態圈」四大區。位於北都西部的「高端專業服務和物流樞紐」鄰近深圳灣口岸，包括天水圍、元朗、洪水橋一帶。當中洪水橋/厦村用地會以高端專業服務為產業定位，加強與深圳前海及南山區合作。政府預計區內首批多層現代產業大樓會在短期內招標，最快2027至28年度起提供72萬平方米總樓面面積，大樓三成會交政府管理，讓受影響的棕地作業者使用。

同區的流浮山一帶則會以數碼科技樞紐為定位，並建立地標性創科設施，區內部分沿岸地帶亦正研究劃為海岸保護公園，有關土地用途建議預計明年完成。元朗南則會以房屋為主，共提供超過3萬個住宅單位，現正進行的元朗南第三期發展規模檢討亦預計2024年完成。

▼北部都會區包括洪水橋和厦村一帶▼

洪水橋和厦村一帶在《北部都會區行動綱領》下，將規劃成「高端專業服務和物流樞紐」區域。 洪水橋和厦村一帶在《北部都會區行動綱領》下，將規劃成「高端專業服務和物流樞紐」區域。 洪水橋和厦村一帶在《北部都會區行動綱領》下，將規劃成「高端專業服務和物流樞紐」區域。 洪水橋和厦村一帶在《北部都會區行動綱領》下，將規劃成「高端專業服務和物流樞紐」區域。 洪水橋和厦村一帶在《北部都會區行動綱領》下，將規劃成「高端專業服務和物流樞紐」區域。
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口岸商貿產業區以跨境人流建立商業服務

北部都會區規劃下的「創新科技地帶」鄰近落馬洲口岸，涵蓋新田科技城和牛潭尾一帶，為北都的產業發展重心。區內的新田科技城約一半是創科用地，分布在新田/落馬洲一帶和河套區港深創科園，可容納約700萬平方米樓面面積。此外，區內亦會成立「大灣區國際臨床試驗所」，支持大學和創科界進行生命健康科技研究和設立漁業研究中心，促進漁業現代化和升級轉型。

鄰近羅湖、文錦渡和香園圍管制站的「口岸商貿及產業區」，就會利用大量跨境人流建立商業服務、零售金融服務、醫療服務、休閒消費等產業，而香園圍的貨運角色更會加強，區內會建立現代物流業據點，並會開拓新興產業、提供再工業化空間，食品科技、綠色環境產業、先進建造業等新興產業，都可在區內發展。

位於北都規劃最東面的「藍綠康樂旅遊生態圈」鄰近沙頭角口岸，包括紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角、印洲塘及沿海村落和外島等，當中有自然保護區、海岸公園和地質公園等，有潛力作康樂及旅遊發展。

▼政府公布《北部都會區行動綱領》▼

政府今日公布《北部都會區行動綱領》。(李睿哲攝) 政府今日公布《北部都會區行動綱領》。(李睿哲攝) 政府今日公布《北部都會區行動綱領》。(李睿哲攝) 政府今日公布《北部都會區行動綱領》。(李睿哲攝) 政府今日公布《北部都會區行動綱領》。(李睿哲攝)
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甯漢豪：希望社會擁抱北都項目

北部都會區全面落實要橫跨20年，被問到規劃在未來會否「走樣」，發展局局長甯漢豪指，每年陸續會有越來越多工程上馬，當局亦已很莊嚴地向社會承諾。她又指，北都區貢獻的3,000公頃土地中，有1,400公頃會在未來的10年期出現，意味陸續要開展工程，她希望社會社會擁抱北都區項目。

收地及發展北都區現金流方面，甯漢豪稱收地會分階段進行，「我哋(政府)唔係一次過收曬700公頃」，且有既定的收地補償制度，有信心可以處理賠償資金。

▼「創新科技地帶」區域涵蓋新田科技城牛潭尾一帶▼

「創新科技地帶」區鄰近落馬洲口岸，涵蓋新田科技城和牛潭尾一帶。 「創新科技地帶」區鄰近落馬洲口岸，涵蓋新田科技城和牛潭尾一帶。 「創新科技地帶」區鄰近落馬洲口岸，涵蓋新田科技城和牛潭尾一帶。 「創新科技地帶」區鄰近落馬洲口岸，涵蓋新田科技城和牛潭尾一帶。 古洞北/粉嶺北將會成為居住為主的社區，提供超過8萬個單位。
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