北部都會區發展最快2027年啟動收地　政府料未來5至10年將漸見雛形｜施政報告2023

剛發表的《施政報告》預告會公布《北部都會區行動綱領》，把北部都會區重新規劃成4個部分。發展局今日(30日)公布《行動綱領》，說明各區推進的項目及時間表。當局指，區內將會有3,000多公頃的新發展土地，創造超過50萬個新住宅單位及50萬個工作職位，並會在明年或之前為所有新土地發展項目建議土地用途和發展方向。在2027年或之前，政府會為所有主要發展項目啟動收地程序，2032年或之前會完成土地平整和四成新增單位。政府預計，北都在未來5至10年將漸見雛形，並在20年內大致完成發展。

首批多層現代產業大樓最快2027年啟用

北部都會區的3萬公頃用地，由西至東將重新規劃成「高端專業服務和物流樞紐」、「創新科技地帶」、「口岸商貿及產業區」和「藍綠康樂旅遊生態圈」四大區。位於北都西部的「高端專業服務和物流樞紐」鄰近深圳灣口岸，包括天水圍、元朗、洪水橋一帶。當中洪水橋/厦村用地會以高端專業服務為產業定位，加強與深圳前海及南山區合作。政府預計區內首批多層現代產業大樓會在短期內招標，最快2027至28年度起提供72萬平方米總樓面面積，大樓三成會交政府管理，讓受影響的棕地作業者使用。

同區的流浮山一帶則會以數碼科技樞紐為定位，並建立地標性創科設施，區內部分沿岸地帶亦正研究劃為海岸保護公園，有關土地用途建議預計明年完成。元朗南則會以房屋為主，共提供超過3萬個住宅單位，現正進行的元朗南第三期發展規模檢討亦預計2024年完成。

▼北部都會區包括洪水橋和厦村一帶▼