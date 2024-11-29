北部都會區｜三片區發展各有定位 設情境基線收集業界意向

為加快北都發展，政府積極利用市場力量，今日公布北部都會區（北都）三個「片區開發」試點的資料。三個「片區開發」試點位於洪水橋/廈村新發展區、粉嶺北新發展區和新田科技城，分別佔地約12.5、15.9及18.6公頃。每個試點均有私人住宅、產業和公共設施三類用地。 政府會在12月進行的市場意向調查文件，提出「基線情境」說明具體發展要求，方便發展商根據基礎提出意見。初步擬定「基線情境」包括，(1)除傳統一次過先繳全數地價的安排外，會否考慮如提供分期繳付地價安排，又或前期支付較低地價，日後與政府分紅(2)發展商如擁有土地擬被政府徵用，而又願意自動向政府交還土地，若日後應扣減片區應付地價，會否增加參與興趣等。

發展局發言人指，「希望用『基線情境』問市場意見，佢哋喺基礎上仲可以做啲咩，期望可做得比政府更多」。

「唔算巨無霸項目」成本約200億 發言人表示，日後發展商需要負責所有土地的平整、興建公共設施等，有助加快整個的發展，相信發展年期不多於10年；並可節省十多億元的開支。發言人又稱，「呢個唔算係巨無霸項目」，根據顧問估算，各片區的開發成本約100至200億元。 洪水橋/廈村劃「企業及科技園」用地 三個片區在區域的定位產各有不同，如洪水橋/廈村新發展區位於「高端專業服務和物流樞紐」，主力發展高端專業服務（如金融、財富管理、法律等）及跨境物流。整區可提供分別約200萬平方米及400萬平方米的商業和工業樓面面積，配合新發展區高端專業服務的產業定位，亦有助發展為新一代物流樞紐。新發展區內的「企業及科技園」用地用途廣泛，可發展工商、科技、現代物流及工業用途。

粉嶺北預地建一座多層大樓 粉嶺北新發展區位於「口岸商貿及產業區」，是未來十年的房屋供應重鎮之一，提供逾三萬個公私營房屋單位。此外會預留一幅約5.2公頃的物流設施用地，利用鄰近文錦渡和香園圍口岸優勢，發展物流業務。其中1公頃需為政府興建一座提供5萬平方米總樓面面積的多層現代產業大樓，然後交還政府。 新田科技城有最多房屋用地 新田科技城位於「創新科技地帶」，包括河套區港深創科園在內，提供300公頃的創科用地，有足夠空間容納創科產業鏈上的活動。此區的私營房屋用地比例最多，佔6.13公頃。發言人稱，此區的住宅用地最多，是希望令發展商有較多的資金收入，以提升他們在創科產業發展興趣。