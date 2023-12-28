北部都會區｜政府公布加強版新市鎮發展模式　容許土地業權人申請原址換地發展

發展局今(28日)公布「加強版傳統新市鎮發展模式」的修訂換地安排詳情，表示在維持政府主導發展和保障受影響住戶利益的前提下，更好善用市場力量為「北部都會區」提速和帶來更整全發展。

「加強版模式」目前適用於古洞北/粉嶺北及洪水橋/厦村新發展區。在有關發展模式下，政府原則上會收回所有規劃作發展用途的私人土地，然後撥出作各種用途，包括批售土地作私人發展。惟對於規劃作私人發展的土地，政府可容許土地業權人在符合條件下申請原址換地發展，免卻政府收回、清理和平整土地以及日後土地招標工作。

當中即使申請人擁有的土地夾雜「祖堂地」等第三方土地，只要申請人購得指定發展用地內九成或以上的私人土地，政府也會考慮處理申請，並收回餘下一成或以下的第三方土地，批給申請人作統一發展，申請人須就整塊發展用地繳付補足地價，亦要提供政府指定的公共設施，例如休憩用地、道路或其他公共設施等。

至於受換地申請影響的合資格住戶等用地佔用人，政府指就可選擇換地申請人提供的補償，或者政府提供的安置補償方案，二選其一；若受影響人士選擇政府方案，換地申請人須向政府支付所有由政府向合資格佔用人發放的安置補償的現金價值及其他相關開支。