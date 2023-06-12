北部都會區｜政府成立北都辦統籌倡導及推動發展　丘卓恒出任北都辦主任

特首在2022年發表的《施政報告》中表示，本屆政府會全力推進北部都會區建設，並於今年成立專責發展北部都會區的部門。發展局今日(12日)宣布成立北部都會區統籌辦事處(北都辦)，以統籌、倡導及推動北部都會區的發展。另外，政府亦宣布丘卓恒於同日出任北部都會區統籌辦事處主任。

北部都會區以「國際創科新城」為主題

發展局表示，北部都會區以「國際創科新城」為主題，集優質生活、產業發展和文化休閒於一體，是驅動香港再創高峰的新引擎，亦是促進香港與大灣區高質量經濟合作，融入國家發展大局的重要平台。局方又指，北部都會區計劃涵蓋土地發展、房屋供應、交通基建建設、生態保育、產業發展，以及政府及社區設施等領域，規模巨大，政府多個政策局和部門均會參與，北都辦將承擔整體統籌和推動的工作。北都辦今年內將制訂和公布北部都會區行動綱領和具體計劃。