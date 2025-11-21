北部都會區｜政府考慮成立平台公司開發新田科技城 蔡傑銘：要訂立績效指標

政府考慮成立「平台公司」，與市場共同開發新田科技城，創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘解釋，政府初步認為成立專屬或平台公司模式較為合適，因為第一層的公司可能是政府全資擁有，令政府可以主導最重要政策方向，亦有足夠靈活性建立第二層公司，類似科學園、數碼港及河套香港園區的模式。

政府不希望只做「包租公」

蔡傑銘今早(21日)在港台節目說，政府不希望用傳統模式，只做「包租公」建樓後出租。至於第二層的子公司，可以是小型的合資公司，照顧不同行業甚至是龍頭企業的需要。他又同意這些公司要訂立績效指標KPI，強調公司既要有靈活性，同時要符合主導原則。至於何時成立子公司，目前仍言之尚早，要先訂立框架，期望給予市場很清晰的訊號，政府會全速發展新田科技城，亦要全速發展創新科技產業。