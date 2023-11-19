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2023-11-19 12:35:04

北部都會區｜甯漢豪：私人發展商換地7宗合資格 6宗正商討補地價

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甯漢豪指目前正處理7宗合資格的申請。(資料圖片)

甯漢豪指目前正處理7宗合資格的申請。(資料圖片)

近日本港多幅土地流標或零標書，發展局長甯漢豪表示，不會因為目前經濟環境及個別土地流標，便放慢政府的造地步伐。她又指，北部都會區私人發展商申請換地，允許自行收地發展房屋，計劃在年底截止，目前在古洞北及粉嶺北等地區接獲10多宗申請，其中7宗符合條件，政府會在到期後入場主導收地。
 

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甯漢豪指，北部都會區是政府主導的造地計劃，若土地業權人能配合政府發展，可以有機會參與，否則政府便要進場收地。她說，古洞北與粉嶺北的部分土地，正在商討換地補地價，截止日期為下月31日，如果最終未能達成協議，政府不會延期，會進場收地。

她表示，古洞北、粉嶺北發展計劃過去收到十多宗申請，但部分不符合條件，目前7宗申請符合條件並處理中，其中6宗正在商討補地價，1宗已選擇標準金額。她說，7幅地相當大，可以提供約9千伙私人住宅單位。甯漢豪指，不會延長計劃，政府會在到期後入場主導收地。她認為，相關做法能減省政府收地及平整用地的時間及花費，增加政府現金流。

不會因一次流標而立即改變土地用途

對於近日多幅土地、包括港鐵東涌東站項目流標，甯漢豪表示，造地計劃需要時間，要滿足住屋、經濟及社區設施，均需要土地，不可能因為目前經濟環境及個別土地流標，便放慢政府的造地步伐。她又指，土地流標跟造地計劃是兩回事，近期的土地流標，可以想像由於環球及香港經濟情況稍為疲弱，但流標土地本身若屬住宅用地，背後都經過思考及規劃，不會純粹因為一次流標而立即改變土地用途，否則會影響整個用地部署。
 

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