北部都會區｜稱新田科技城用地有彈性　甯漢豪：不等於無皇管

發展局長甯漢豪今日（17日）在鄉議局有關新田科技城的座談會發言時表示，將來新田科技城的土地用途，政府將給予彈性，但不等於「無皇管」。 甯漢豪說，留意到最近有不同專業學會提出，佔地300公頃的新田科技城創科用地，沒有列明建屋及休憩用地位置，擔心「無皇管 」。她以新田科技城要提供6,400個人才公寓為例，指有關土地的發展，政府會將用地的限制與及樓面面積，以具體數字顯示，但不會在規劃圖上顯示有關地塊，不會作細緻的規管，希望給予企業彈性，強調土地不會變成純住宅的房屋發展項目。

她表示，當局預計明年第四季就科技城內的北部創科用地進行土地平整，同時研究以「地花」的模式批撥土地，讓企業更早進場，爭取時間規劃及部署建屋所需資金，但強調政府現階段會先做好分區計劃大綱草圖，因假如未通過就推地，可能會為市場帶來不肯定的訊息。

孫東：科技城要提供至少16萬5千個就業職位

出席同一場合的創新科技及工業局長孫東就表示，大家不必過於擔心新田科技城的土地會變成地產發展項目，因為科技城要擔起兩大艱鉅任務，首先是要提供至少16萬5千個就業職位，而且絕大多數是高科技職位，如果不是科技類的產業，而是一些以科技包裝成的地產項目，是不可能實現的；其次是科技城要協助拉動香港的經濟增長，至少1至2個百分點，達至高質量發展，而要有真正的創科產業，土地及空間是好重要，因此政府上下，以至社會都要認真看待。