北部都會區｜鄭雁雄稱工商界應積極履行企業社會責任　加大資源投入

中聯辦主任鄭雁雄在企業參與北部都會區發展簽署儀式致辭時表示，應當矢志改革圖強，攜手共建活力之城。當前世界百年變局加速演進，大國博弈日趨激烈，全球供應鏈產業鏈加速重構，香港要駕馭變數、贏得著數，社會各界需要強化改革創新的意識，主動識變應變求變。 鄭雁雄：北都本身就是改革思維和創新精神的產物 鄭雁雄指出，北都本身就是改革思維和創新精神的產物，今年特首在《施政報告》提出試行片區開發新模式 ，推進試點產業園區、彈性批撥產業用地等一系列創新舉措，香港工商界應當當好局中人、不做旁觀者，主動參與特區政府的試點措施，同心同行建機制、搭平台、推項目，攜手開創北都發展新局面。

他又表示，應當堅持創新發展，攜手共建未來之城。內地科技創新突飛猛進，北都是香港發展創科產業的主陣地，佈局了河套深港創科園、新田科技城等創新科技地帶，香港工商界應當投身北都創科產業發展，大力發展新質生產力，相信假以時日，一定能湧現一批國際一流的創科企業，為香港經濟增添更多活力。

香港工商界應加大對北都民生領域的資源投入 鄭雁雄亦指出，應當積極回饋社會，攜手共建幸福之城。北都開發為香港破解住房、醫療、就業、青年等民生難題創造重要條件，用好這一條件，增進民生福祉，需要社會各界共同努力，香港工商界應當積極履行企業的社會責任，加大對北都民生領域的資源投入，實現企業發展與民生改善的良性互動，助力提升市民幸福感、獲得感 ，共同維護社會和諧穩定。

他相信在中央堅定支持下、特區政府的有力帶領下、工商界和社會各界共同努力下，北都必將崛起成為生機勃勃、繁榮興旺的希望之城。 原文刊登於 香港電台