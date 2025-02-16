北部都會區｜陳茂波：政府會透過發債 確保不受財政制約 債務比率仍穩健

政府正全力發展北部都會區。財政司長陳茂波今日(16日)在網誌稱，「北部都會區」相關工程將陸續上馬，加上其他重要民生相關的基建工程，政府的工程開支將進入高峰期。他指，會透過發行政府債券融資，確保北部都會區這個對香港未來發展至關重要的項目進度，不會因公共財政狀況而受到制約。

陳茂波指，為了推行策略性基建，並讓新增產業用地更快推出，香港有條件、也有能力適度增加發債，靈活運用市場力量。環顧一些先進經濟體，其政府債務相對生產總值的比率均超過百分之一百。相較之下，香港現時相關比率僅約9.3%，未來即使略為提高，亦仍遠低於其他先進經濟體，屬於穩健水平。

他續指，發債籌資是用在投資未來，不會用在日常開支，這是政府一直嚴守的財政紀律。隨著部分基建工程逐步落成，未來的發債需求及規模亦會相應減少。另一方面，基建投資所帶動的經濟活動和產業發展，將為香港帶來更多新的發展機遇和稅務收入。而透過發行較長期的債券來支持較長期的工程項目，也能讓現金流年期與工程項目的需要相匹配。

陳茂波稱，過往特區政府發行的債券深受環球機構投資者歡迎，包括銀行、中央銀行、主權基金及國際組織，以及基金經理、私人銀行、保險公司等。以2024至25年度為例，特區政府發行的綠色債券和基建債券，機構投資者部分都錄得近3倍至7倍的認購額，反映市場對能帶來固定收入的優質資產有著龐大需求，以及對香港長遠發展的信心。

