北部都會區3個「片區開發」發展局收22份意向書

發展局去年就北部都會區3個「片區開發」試點，邀請市場提交意向書，於昨日截止，當局合共收到22份意向書。據了解，長實、恒地、新地、新世界及華懋等發展商都有遞交。

發展局表示，是次提交意向書的企業/機構包括本地和內地的發展商、承建商、綜合企業和電商物流公司等。當局會隨即整理及分析蒐集到的意見，以決定「片區開發」試點的範圍、發展參數、工程要求和財務安排等，再敲定日後招標的細節和條款。當局強調：「由於有關意見涉及來自個別企業的商業敏感資料，不宜公開，但我們日後招標的條款會適當地反映有關意見。」