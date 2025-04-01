北部都會區3個「片區開發」發展局收22份意向書

發展局去年就北部都會區3個「片區開發」試點，邀請市場提交意向書，於昨日截止，當局合共收到22份意向書。據了解，長實、恒地、新地、新世界及華懋等發展商都有遞交。
發展局表示，是次提交意向書的企業/機構包括本地和內地的發展商、承建商、綜合企業和電商物流公司等。當局會隨即整理及分析蒐集到的意見，以決定「片區開發」試點的範圍、發展參數、工程要求和財務安排等，再敲定日後招標的細節和條款。當局強調：「由於有關意見涉及來自個別企業的商業敏感資料，不宜公開，但我們日後招標的條款會適當地反映有關意見。」
「片區開發」是北部都會區創新及多元的發展模式之一。發展局去年11月公布位於洪水橋/厦村新發展區、粉嶺北新發展區及新田科技城「片區開發」試點資料。發展局指，將全力推展3個「片區開發」試點項目，計劃在今年下半年起至明年陸續為3個試點進行招標。
高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，上述反映市場對於片區開發的興趣，信號正面積極。她指，除發展商的規劃遠目及經驗外，片區外的基建連接同樣關鍵，目前北都相關並已規劃的基建，預期完工日期均離實際設施啟用日期滯後。她建議，政府在項目推展上全速配合，與業界保持步伐一致；又建議政府在規劃上賦予私人業界更大的自主權和靈活性。