北都三片區徵意向書 甯漢豪：料對企業具吸引力 生意做得過

北部都會區採用片區開發模式，政府正就3個片區開發試點，邀請發展商提交意向書。發展局長甯漢豪表示，早前與逾80間企業簽署北都發展意向書，相信發展計劃對很多企業而言具吸引力，是「盤做得過的生意」。對於參與簽署的多是中資企業，甯稱北都能與大灣區發揮協同效應，但強調亦有本地和海外企業參與。 北部都會區的3個片區開發試點包括洪水橋/厦村新發展區、粉嶺北新發展區和新田科技城。發展商進行土地平整及建設基礎設施後，能保留部分用地發展，佔比率為19%至33%。甯漢豪表示，片區發展無方程式，接近三七比的規劃只是巧合，政府正邀請發展商交意向書，了解他們對發展面積及建築期等意見。她指，計劃面對不同企業，又認為融資不成問題，相信對企業具吸引力。

與大灣區發揮協同效應 吸引內地企業 日前參與簽署發展意向書的，多是中資企業。甯漢豪表示，北都能與大灣區發揮協同效應，具地理位置優勢，內地企業自然有興趣，但強調過去講解會亦有本地及海外企業參加。 面對政府財赤，交椅洲人工島填海目標延遲。甯漢豪指，過往政府稱爭取2027年填海，惟要考慮前期研究進展及財政部署。她認為，工程延遲開始不代表造價一定會上升，造價會按當時的物價，有高有低。她又指，所有工程都應該按部就班，不應為避免造價上升而提前開展項目。甯漢豪強調，交椅洲人工島仍然是香港未來土地的重要環節，會考慮以片區發展，優先發展產業用地或私樓。

劉業強：冀政府諮詢鄉民意見 發展北都，部分新界居民或要搬遷。鄉議局主席劉業強表示，未來一年北部都會區發展是香港發展的重中之重，他將一如以往繼續帶領鄉議局，支持北都發展各項計劃，做好官民之間溝通橋樑；又期望政府在發展同時，要顧及鄉民和土地持有人權益，充分諮詢他們意見 。 民青局長麥美娟形容鄉議局是政府重要夥伴，新界鄉民對北都發展的支持尤其重要，希望鄉議局能夠繼續向政府提供寶貴意見，令規劃更完善。她又說27名身兼區議會當然議員的鄉事委員會主席，會繼續擔當橋樑角色，加強與政府之間的溝通，讓政府能兼顧各方利益，制訂更周詳策略。