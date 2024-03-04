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2024-03-04 10:25:01

北都交椅洲人工島發展　梁振英倡當局「睇數」決定

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梁振英（中新社資料圖片）

梁振英（中新社資料圖片）

全國政協副主席、前行政長官梁振英接受《明報》專訪表示，香港仍有大量獨特優勢，問題是怎樣去發揮，又指現時的政治條件，「比香港回歸之後任何一個時期都要好」。他特別提到香港要提升航運中心地位，要將航運業提升至「倫敦那種沒有貨櫃碼頭的航運中心」，提供船舶買賣、租賃、融資、保險、註冊登記，以及相關法律服務。

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質疑粵車南下交錯運輸局負責

梁振英又質疑，「粵車南下」政策交錯給運輸及物流局負責，認為屬經濟發展問題，但運輸局工作是確保香港不要塞車。他又指，本港旅遊業需更完整規劃，不應局限於討論興建多少酒店及旅遊景點，而是整體發展策略。

梁振英亦提到，高端旅遊才是出路。他建議香港應針對高端旅客更具體規劃，強調並非要排除旅行團、即日來回客，但亦應「有個重點」。他認為，西九文化區、博物館、戲曲中心等均是發展高端旅遊的條件，而本港的時尚城市形象更屬「在新加坡也未必看到」的優勢，本港在商品如時裝方面仍有引領潮流作用，「好多旅客來香港就是看中環出出入入的人穿甚麼衫、著甚麼鞋、怎樣化妝」。

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發展北都交椅洲人工島需計「兩條數」

至於發展北部都會區及交椅洲人工島，梁振英稱當局需計「兩條數」，一為私樓需求和供應，市民有否足夠購買力；二為開發新市鎮的財政收支問題。他說，過去開發一個新市鎮，政府是有財政盈餘，但現在政府要補貼。他認為這兩個問題，現在都沒有資料判斷。他又指，政府需計算開發成本是多少、收地成本是多少，而北都似乎至今仍「沒有那條數(發展成本)」 ，重申當局一定要「睇數」再決定兩項目如何發展。

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