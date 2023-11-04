熱門搜尋:
雙11 moon tang 叱咤2023 The Beatles 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處 白日之下
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-04 14:29:51

北都濕地憂減面積｜被指違濕地「零淨減少」原則　發展局指環評准補償達同類生態功能及承載力

分享：
日前出爐的《北部都會區行動綱領》未提南生圍及蠔殼圍濕地公園，惹「走數」質疑。圖為南生圍。(資料圖片)

日前出爐的《北部都會區行動綱領》未提南生圍及蠔殼圍濕地公園，惹「走數」質疑。圖為南生圍。(資料圖片)

發展局銳意發展新田科技城，表明濕地補償重「質」而不拘泥「面積」，被質疑有違城規「不會有濕地淨減少」的原則，包括涉及「面積」和「功能」。發展局昨(3日)回覆《am730》時首次解釋背後理據，引用《環評條例》指補償措施須盡可能以「同類補償同類」為基礎，生境可屬同樣大小，或證明「可達致同類生態功能及承載力」。長春社公共事務經理吳希文質疑，發展局在未有數據前便斷言減少濕地面積後可提升功能。(記者︰曾偉龍)

Ad Block
日前出爐的《北部都會區行動綱領》未提南生圍及蠔殼圍濕地公園，惹「走數」質疑。圖為南生圍。(資料圖片) 吳希文

新田科技城發展不屬條例指引原則

北部都會區發展涉及的補償濕地公園問題引起關注，環境及生態局局長謝展寰及發展局局長甯漢豪先後多次表態，後者強調補償濕地不需要「一換一」，並謂濕地補償重「質」而不拘泥「面積」。

《am730》向發展局追問有關說法是否違反了《城市規劃條例》規劃指引12C說明的「不會有濕地淨減少」的原則，發展局諮詢環境及生態局後於昨晚(3日)回覆指，規劃指引12C只適用於按《城市規劃條例》第16條的規劃申請，而新田科技城發展不屬此類，並有別於受規劃指引12C規管的單一發展項目，新田科技城發展範圍更大更廣，需要適量徵用魚塘以提供足夠發展用地，實難以再進行一換一的面積補償。發展局更在書面回覆中反問，「填平的90多公頃魚塘當中，一半已沒有養殖活動甚或已荒廢多年，硬性要求一換一又是否合理？」

發展局更首次述明在新田科技城重「質」而不拘泥「面積」的背後依據，指出新田科技城屬《環評條例》的指定工程項目，根據《環評條例》下的《技術備忘錄》，要求生境補償措施須盡可能以「同類補償同類」為基礎，可以是屬同樣大小的生境，又或申請人證明可達致同類生態功能及承載力的措施。發展局又指，根據《技術備忘錄》，在評估例如濕地等地方或生境的重要性時，除了生境面積外，亦須考慮生境質素、稀有程度、多樣化、生態連繫等其他因素。

發展局指，新田科技城的環評報告的準備工作已進入最後階段，計劃於今年第四季提交，政府會嚴格根據環評要求，評估發展在生態方面的影響並提出緩解措施，以確保發展「不會導致濕地生態功能上任何淨損失」。

發展局又重申，新田科技城是提供300公頃創科用地和5萬個住宅單位的新發展區，發展範圍更大更廣，在要適量徵用魚塘以提供足夠發展用地的情況下，實難以再進行一換一的面積補償。

長春社質疑未有數據前斷言提升功能

長春社公共事務經理吳希文表示，發展局最新提供的理據屬預期之內，但質疑當局在未有數據之前，卻可斷言可以在減少濕地面積之下，提升功能。他又指，城規要求與環評要求確有不同，城規的規劃指引12C的「不會有濕地淨減少」的原則是包括面積和功能兩方面，但強調「不會有濕地淨減少」的原則早已進入不同大綱草圖之中，成為一項通用的原則，不可以僅執著於新田科技城發展是否屬《城市規劃條例》第16條的技術問題。

吳希文又指，環評下《技術備忘錄》在濕地補償上「功能」和「面積」確是「或」的關係，須視乎政府在環評中的提供的數據和如何解釋。但他強調，環評條例中亦有其他大原則必須被遵守，包括「避免、減少、補償」的優先次序，預料政府需要解釋有甚麼「避免」和「減少」破壞濕地的措施，以及其為何無效，而環評條例亦列明如涉及重大生態影響，發展則不會被批准，政府亦不能越過。

他又指，過去或有濕地補償面積較原來面積為少的項目，但今次新田科技城範圍龐大，甚至較落馬洲支線工程為大，故難與過去規模較細的項目作比較。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受