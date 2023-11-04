北都濕地憂減面積｜被指違濕地「零淨減少」原則　發展局指環評准補償達同類生態功能及承載力

發展局銳意發展新田科技城，表明濕地補償重「質」而不拘泥「面積」，被質疑有違城規「不會有濕地淨減少」的原則，包括涉及「面積」和「功能」。發展局昨(3日)回覆《am730》時首次解釋背後理據，引用《環評條例》指補償措施須盡可能以「同類補償同類」為基礎，生境可屬同樣大小，或證明「可達致同類生態功能及承載力」。長春社公共事務經理吳希文質疑，發展局在未有數據前便斷言減少濕地面積後可提升功能。(記者︰曾偉龍)

指 新田科技城發展不屬條例指引原則

北部都會區發展涉及的補償濕地公園問題引起關注，環境及生態局局長謝展寰及發展局局長甯漢豪先後多次表態，後者強調補償濕地不需要「一換一」，並謂濕地補償重「質」而不拘泥「面積」。

《am730》向發展局追問有關說法是否違反了《城市規劃條例》規劃指引12C說明的「不會有濕地淨減少」的原則，發展局諮詢環境及生態局後於昨晚(3日)回覆指，規劃指引12C只適用於按《城市規劃條例》第16條的規劃申請，而新田科技城發展不屬此類，並有別於受規劃指引12C規管的單一發展項目，新田科技城發展範圍更大更廣，需要適量徵用魚塘以提供足夠發展用地，實難以再進行一換一的面積補償。發展局更在書面回覆中反問，「填平的90多公頃魚塘當中，一半已沒有養殖活動甚或已荒廢多年，硬性要求一換一又是否合理？」

發展局更首次述明在新田科技城重「質」而不拘泥「面積」的背後依據，指出新田科技城屬《環評條例》的指定工程項目，根據《環評條例》下的《技術備忘錄》，要求生境補償措施須盡可能以「同類補償同類」為基礎，可以是屬同樣大小的生境，又或申請人證明可達致同類生態功能及承載力的措施。發展局又指，根據《技術備忘錄》，在評估例如濕地等地方或生境的重要性時，除了生境面積外，亦須考慮生境質素、稀有程度、多樣化、生態連繫等其他因素。

發展局指，新田科技城的環評報告的準備工作已進入最後階段，計劃於今年第四季提交，政府會嚴格根據環評要求，評估發展在生態方面的影響並提出緩解措施，以確保發展「不會導致濕地生態功能上任何淨損失」。

發展局又重申，新田科技城是提供300公頃創科用地和5萬個住宅單位的新發展區，發展範圍更大更廣，在要適量徵用魚塘以提供足夠發展用地的情況下，實難以再進行一換一的面積補償。

長春社質疑未有數據前斷言提升功能

長春社公共事務經理吳希文表示，發展局最新提供的理據屬預期之內，但質疑當局在未有數據之前，卻可斷言可以在減少濕地面積之下，提升功能。他又指，城規要求與環評要求確有不同，城規的規劃指引12C的「不會有濕地淨減少」的原則是包括面積和功能兩方面，但強調「不會有濕地淨減少」的原則早已進入不同大綱草圖之中，成為一項通用的原則，不可以僅執著於新田科技城發展是否屬《城市規劃條例》第16條的技術問題。

吳希文又指，環評下《技術備忘錄》在濕地補償上「功能」和「面積」確是「或」的關係，須視乎政府在環評中的提供的數據和如何解釋。但他強調，環評條例中亦有其他大原則必須被遵守，包括「避免、減少、補償」的優先次序，預料政府需要解釋有甚麼「避免」和「減少」破壞濕地的措施，以及其為何無效，而環評條例亦列明如涉及重大生態影響，發展則不會被批准，政府亦不能越過。

他又指，過去或有濕地補償面積較原來面積為少的項目，但今次新田科技城範圍龐大，甚至較落馬洲支線工程為大，故難與過去規模較細的項目作比較。