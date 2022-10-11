北都發現433公頃「快熟棕地」 百公頃閒置 環團倡棕地取代郊野公園填海造地

土地房屋是特區政府長期關注議題，當中棕地被視為其中一個主要供地來源。綠色和平和本土研究社調查後發現，單在北部都會區已有433公頃具發展潛力的「快熟棕地」，料可在4至6年內變成熟地；當中100公頃更是無任何作業，最長估計荒廢達14年。團隊估算若以中低密度發展一半「快熟棕地」，已可建屋約10.8萬伙，相當於逾14條彩虹邨。他們促請政府設立發展棕地短期目標，並制訂全港棕地發展路線圖和政政策，便毋須發展郊野公園邊陲和興建「明日大嶼」。

綠色和平和本土研究社根據今年3月和8月的衛星圖和實地考察，並按4個準則篩選適合短中期發展的「快熟棕地」，包括離主要交通幹道約10分鐘車程，已開展或擬議發展計劃外1公里範圍，面積達2公頃或以上的棕地群，以及尚未納入任何發展計劃。

研究團隊發現，單在北部都會區已有433公頃「快熟棕地」，若取當中一半作中或低密度發展，已可建約108,250伙，單位數目相等於逾14條彩虹邨，比過去6年公營房屋建屋量還多。其中在流浮山沙江圍及沙江村一帶的約50公頃棕地，雖然鄰近洪水橋/廈村新發展區，卻未被政府納入規劃，團隊認為浪費土地資源，而且棕地更擴張至附近的「海岸保護區」。

團隊更發現在433公頃「快熟棕地」中，有近100公頃棕地閒置，其中錦田新潭路以東和錦田沙埔村一帶有21公頃閒置棕地，土地被剷平後並沒有作業或已長滿草，當中沙埔村一塊超過5公頃的棕地更自2008年荒廢至今，現時黃土地所生的野草更高近2米。他們相信發展這批閒置棕地可減省重置、清拆和平整程序，造地時間料可壓縮至4至5年。

